На престижную премию Opus Klassik выдвинуты сразу несколько латвийских музыкантов

Ежегодная премия немецкой индустрии звукозаписи Opus Klassik обнародовала списки номинантов, где можно найти множество имен латвийских исполнителей и выпущенных в нашей стране альбомов - некоторые из них представлены сразу в нескольких категориях.

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Например, альбом Tālivaldis Ķeniņš компании Skani претендует на награды в трех номинациях: "Запись года в симфонической музыке" (Латвийский национальный симфонический оркестр и дирижер Андрис Пога), "Солистка года" и "Лучшая инструментальная сольная запись" (скрипачка Эва Биндере).

Также среди номинантов - певица Инга Кална, пианист Даумант Лиепиньш , ансамбль старинной музыки Schola Cantorum Riga, пианист Андрей Осокин, скрипач Гидон Кремер, органистка Ивета Апкална, ансамбль Sinfonietta Rīga, дирижер Модест Питренас, Хор Латвийского радио, дирижер Андрис Нелсонс. Многие претендуют на награду сразу в нескольких номинациях. Также на получение премии выдвинуты прославленная оперная звезда Элина Гаранча и ее коллега Марина Ребека.

В целом премия включает в себя 25 номинаций. Планируется, что лауреатов объявят на церемонии, которая пройдет в Берлине 10 октября.

Полный список номинантов опубликован на домашней странице Opus Klassik.