Национальный симфонический оркестр приглашает на виртуальные мастер-классы

Латвийский национальный симфонический оркестр (ЛНСО) выпускает новую видео серию мастер-классов "Школа ЛНСО", где музыканты оркестра, которые являются опытными педагогами, поделятся ценными советами и расскажут о маленьких секретах, которые помогают достичь прогресса в совершенствовании музыкального мастерства.

Мастер-классы предназначены и для учащихся музыкальных школ, которые сейчас репетируют в самоизоляции, и для их педагогов, и для простых энтузиастов инструментального музицирования. Первые мастер-классы уже доступны на YouTube канале ЛНСО. Ими руководят концертмейстер оркестра Георг Саркисян, концертмейстер группы флейт Томмазо Пратола и концертмейстер группы кларнетов Мартиньш Цирценис. В ближайшее время свои рассказы также предложат концертмейстер группы гобоев Эгил Упатниекс, концертмейстер группы туб Райвис Магурс, концертмейстер группы ударных инструментов Эдгар Саксонс и другие участники ЛНСО.

Мастер-классы будут публиковаться дважды в неделю, каждый раз акцентируя специфику отдельного инструмента.