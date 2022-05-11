"Нам стыдиться нечего". Citi zēni рассказали о провале на "Евровидении"

Сегодня, вскоре после полуночи, стало ясно, что Латвии в очередной раз не удалось пройти в финал конкурса "Евровидение". Хотя песня латвийской группы "Eat Your Salad" этой весной получила широкую популярность в нескольких социальных сетях, она не добилась успеха в первом полуфинале музыкального конкурса. В беседе с Delfi солист группы Citi zēni Янис Петерсонс анализирует причины неудач и свои чувства после краха больших надежд.

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Представители Латвии в итальянском Турине, где и проходит большое "Евровидение", по их словам, не спали всю ночь – думали о том, в чем причина провала их выступления, хотя в этом году, в отличие от других лет, даже букмекеры предсказывали им безопасный выход в финал.

"Мы еще думаем, чего именно не хватило, чтобы выйти в финал. Есть некоторые вещи, которые можно было бы улучшить, но мы сомневаемся, что это изменило бы результат. В исполнении ничего не пошло не так, все было четко, как задумано. Есть вещи, на которые невозможно повлиять, и на данный момент мы действительно понятия не имеем, что мы могли бы сделать по-другому. Мы отработали все до последней секунды, и даже букмекеры считали, что мы боремся за выход в финал", — рассказал Янис Петерсонс порталу Delfi от лица группы.

На вопрос, удалось ли им в Турине за десять дней раскусить мифическую формулу успеха "Евровидения", парни говорят, что "не до конца". "Мы поняли некоторые признаки, но сама Европа на этот раз была за более спокойные баллады, и это, вероятно, связано с текущей ситуацией", — пояснил Петерсонс имея в виду геополитические аспекты войны в Украине.

Citi zēni пожелали успехов в финале своим коллегам из Украины: "Все мы понимаем, почему эта песня должна победить, ведь это не только латвийские 12 баллов, но и нынешняя позиция всей Европы".

Артисты вернутся в Ригу в воскресенье, так как в субботу будут присутствоввать на финале "Евровидения" в Турине. Петерсонс поясняет, что ему не стыдно за очередной провал Латвии: "Приедем с высоко поднятой головой, потому что мы сделали максимум и стыдиться нечего!"

10 мая в финал вышли следующие десять стран: Швейцария, Армения, Исландия, Литва, Португалия, Норвегия, Греция, Украина, Молдова и Нидерланды.



Напомним, что это уже шестой год подряд, как Латвии не удается попасть в финал "Евровидения". Последний раз это удалось в 2016 году, когда Латвию с песней "Heartbeat" представлял певец, композитор и автор песен Юстс Сирмайс, которому удалось в итоге занять 15 место среди всех участников.