Названа самая продаваемая исполнительница века
Foto: Reuters/Scanpix

Лондонская певица Адель была названа самой продаваемой исполнительницей века в Великобритании, сообщает NME.

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Артистка возглавила чарт Британской ассоциации производителей фонограмм (BPI) и обошла таких звезд, как Пинк, Рианна, Мадонна, Дайдо и Эми Уайнхаус. Ее второй альбом "21" также считается самым успешным альбомом, созданным женщиной за последние 20 лет. В стране было продано более шести миллионов копий этого релиза.

В прошлом году был опубликован список самых популярных песен десятилетия. Рейтинг рассчитывался с учетом того, как часто та или иная композиция звучала на британском радио и телевидении. Адель и ее песня Rolling In The Deep заняли второе место, уступив лишь треку Happy Фарелла Уильямса.

Адель — лауреат премий Grammy, Brit Awards, American Music Awards и "Оскар" за саундтрек к картине бондианы "007: Координаты "Скайфолл"". В 2014 году достижения певицы отметили на государственном уровне: она была удостоена ордена Британской империи за вклад в развитие культуры и искусства. В конце 2018 года поп-звезда заявила, что решила больше не выступать с концертами.

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Source

Lenta.ru

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Lenta.ru

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