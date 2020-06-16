14 июня в Латвийской национальной библиотеке в формате онлайн-трансляции прошел финал и награждение победителей конкурса молодых исполнителей классической музыки "Таланты Инессы Галанте 2020".

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Зрители услышали 25 музыкальных произведений – ровно столько финалистов приняло участие в заключительном этапе конкурса. Ведущей финального концерта и торжественной церемонии награждения третий год подряд стала яркая вокалистка Виктория Пакалниеце, победительница конкурса 2017 года, а сегодня уже солистка Латвийской национальной оперы.

Лауреатами конкурса "Таланты Инессы Галанте 2020" в категории "Искусство вокала" стали: Даниил Кузьмин (1 место), Марианне Нобре (2 место), Валтерс Глешке (3 место), в категории "Игра на струнных инструментах" победителями стали: Марта Аурелия Рандо (скрипка, 1 место), Петерис Паулицанс (гитара, 2 место), Кирилл Швидченко (гитара, 3 место); в категории "Игра на клавишных инструментах" - Мелисса Таканбекова (фортепиано, 1 место), Павел Васильков (аккордеон, 2 место), Александр Комка (фортепиано, 3 место); в категории "Игра на ударных и духовых инструментах" - Игнатий Тришкин (саксофон, 1 место), Соня Мисиня (маримба, 2 место), Мартиньш Старостниекс (маримба, 3 место).

Благодаря поддержке генерального партнера конкурса Благотворительного фонда банка Rietumu лауреаты получили денежные вознаграждения: 200 евро (1 место), 150 евро (2 место) и 100 евро (3 место), а также учебные стипендии в размере 500 евро каждому лауреату. Подарки и денежные стипендии получили и педагоги победителей конкурса – 100 евро (1 и 2 места).

Особый приз – подарочную карту на сумму 300 евро от туристической компании Gulliver Travel получил аккордеонист Павел Васильков. Он стал победителем в категории "Зрительская симпатия", набрав за свое видеовыступление на официальном сайте конкурса почти 6000 голосов.

Новый партнер конкурса – благотворительный фонд VIVAT Future поддержит нескольких финалистов в приобретении музыкальных инструментов и оплате мастер классов. Претенденты будут определены и награждены до конца 2020 года.