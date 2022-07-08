В распоряжении издания Фонтанка.ру оказался список российских музыкальных исполнителей, чьи выступления в России якобы сочтены нежелательным. Список был предоставлен одним из музыкантов, обнаруживших себя в стоп-листе. В списке не только группа ДДТ, которая уже прославилась своими антивоенными высказываниями, но и более "безобидные" артисты, например, Валерий Меладзе.
Журналисты связались с некоторыми организаторами концертов, но большинство, заслышав о списке, отказались обсуждать эту тему. Впрочем, один из собеседников подтвердил, что список существует и он верный, уточнив, что стоп-лист ежедневно корректируется и дополняется.
В списке оказались группы "ДДТ", "Машина времени" (солист Макаревич Андрей), "Аквариум", "Би-2", "Несчастный случай", а также Земфира, Валерий Меладзе, Манижа, Монеточка, Вася Обломов и другие исполнители. В списке также присутствуют множество рэп-артистов - Фейс, Моргенштерн, Noize МС, Оксимирон, часть из них была признана иностранными агентами.
Большая часть перечисленных в стоп-листе музыкантов уже пережили сложности с организацией концертов после начала войны в Украине, другие за последнее время покинули Россию.
Напомним, не так давно появились сообщения о давлении и отмене выступлений Манижи, а также групп "Несчастный случай" и Anacondaz в Москве. Ранее эти исполнители высказывались против так называемой "спецоперации".
Полный список (включая орфографию), поступивший в редакцию издания, выглядит так:
- рэп-исполнитель "Нойз МС" (Алексеев Иван)
- рэп-исполнитель "Оксимирон" (Федоров Мирон)
- группа "ДДТ" (солист Шевчук Юрий)
- группа "Машина времени" (солист Макаревич Андрей)
- группа "Аквариум" (солист Гребенщиков Борис)
- группа "Каста" (солисты Лешкевич Владислав, Епифанцев Михаил, Пасечный Андрей)
- группа "Би-2" (солисты Уман Александр, Бортник Егор)
- группа "Несчастный случай" (солист Кортнев Алексей)
- певица "Земфира" (Рамазанова Земфира)
- певец Меладзе Валерий
- Спирин Дмитрий (экс-солист группы "Тараканы")
- группа "Anacondaz" (солисты Хорев Артем, Карамушкин Сергей)
- группа "Louna" (солистка Геворкян Лусинэ)
- группа "Порнофильмы" (солист Котляров Владимир)
- группа "Ногу Свело!" (солист Покровский Максим)
- группа "Кровосток" (солист Черняк Антон)
- группа "Элизиум" (солист Кузнецов Дмитрий)
- группа "2Маши" (солист Зайцева Мария)
- певица "Манижа" (Сангин Манижа)
- певица "Монеточка" (Гырдымова Елизавета)
- певица "Гречка" (Иванова Анастасия)
- рэп-исполнитель "Фейс" (Дремин Иван)*
- рэп-исполнитель "Моргенштерн" (Моргенштерн Алишер)*
- группа "IC3PEAK" (солисты Костылев Николай, Креслина Анастасия)
- группа "Литтл Биг" (Прусикин Илья, Таюрская Софья)
- певец "Вася Обломов" (Гончаров Василий)
- рэп-исполнитель "Лигалайз" (Меньшиков Андрей)
- певица "Дора" (Шиханова Дарья)
- группа "Алоэ Вера" (солистка Мусаелян Вера)
- певица "Муся Тотибадзе" (Тотибадзе Мария)