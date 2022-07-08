В распоряжении издания Фонтанка.ру оказался список российских музыкальных исполнителей, чьи выступления в России якобы сочтены нежелательным. Список был предоставлен одним из музыкантов, обнаруживших себя в стоп-листе. В списке не только группа ДДТ, которая уже прославилась своими антивоенными высказываниями, но и более "безобидные" артисты, например, Валерий Меладзе.

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Журналисты связались с некоторыми организаторами концертов, но большинство, заслышав о списке, отказались обсуждать эту тему. Впрочем, один из собеседников подтвердил, что список существует и он верный, уточнив, что стоп-лист ежедневно корректируется и дополняется.

В списке оказались группы "ДДТ", "Машина времени" (солист Макаревич Андрей), "Аквариум", "Би-2", "Несчастный случай", а также Земфира, Валерий Меладзе, Манижа, Монеточка, Вася Обломов и другие исполнители. В списке также присутствуют множество рэп-артистов - Фейс, Моргенштерн, Noize МС, Оксимирон, часть из них была признана иностранными агентами.

Большая часть перечисленных в стоп-листе музыкантов уже пережили сложности с организацией концертов после начала войны в Украине, другие за последнее время покинули Россию.

Напомним, не так давно появились сообщения о давлении и отмене выступлений Манижи, а также групп "Несчастный случай" и Anacondaz в Москве. Ранее эти исполнители высказывались против так называемой "спецоперации".

Полный список (включая орфографию), поступивший в редакцию издания, выглядит так:

рэп-исполнитель "Нойз МС" (Алексеев Иван)

рэп-исполнитель "Оксимирон" (Федоров Мирон)

группа "ДДТ" (солист Шевчук Юрий)

группа "Машина времени" (солист Макаревич Андрей)

группа "Аквариум" (солист Гребенщиков Борис)

группа "Каста" (солисты Лешкевич Владислав, Епифанцев Михаил, Пасечный Андрей)

группа "Би-2" (солисты Уман Александр, Бортник Егор)

группа "Несчастный случай" (солист Кортнев Алексей)

певица "Земфира" (Рамазанова Земфира)

певец Меладзе Валерий

Спирин Дмитрий (экс-солист группы "Тараканы")

группа "Anacondaz" (солисты Хорев Артем, Карамушкин Сергей)

группа "Louna" (солистка Геворкян Лусинэ)

группа "Порнофильмы" (солист Котляров Владимир)

группа "Ногу Свело!" (солист Покровский Максим)

группа "Кровосток" (солист Черняк Антон)

группа "Элизиум" (солист Кузнецов Дмитрий)

группа "2Маши" (солист Зайцева Мария)

певица "Манижа" (Сангин Манижа)

певица "Монеточка" (Гырдымова Елизавета)

певица "Гречка" (Иванова Анастасия)

рэп-исполнитель "Фейс" (Дремин Иван)*

рэп-исполнитель "Моргенштерн" (Моргенштерн Алишер)*

группа "IC3PEAK" (солисты Костылев Николай, Креслина Анастасия)

группа "Литтл Биг" (Прусикин Илья, Таюрская Софья)

певец "Вася Обломов" (Гончаров Василий)

рэп-исполнитель "Лигалайз" (Меньшиков Андрей)

певица "Дора" (Шиханова Дарья)

группа "Алоэ Вера" (солистка Мусаелян Вера)