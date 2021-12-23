Не только в кино: 15 клипов, где звезды Голливуда сыграли одну из самых ярких ролей

Для актеров работа в кино и в театре — не единственный способ проявить свои таланты. Они также снимаются в рекламных роликах, телевизионных шоу, где показывают скетчи (например, Saturday Night Live), и в музыкальных видеоклипах.

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Предлагаем посмотреть несколько выдающихся клипов самых разных исполнителей, в которых снялись звезды кино и продемонстрировали выдающуюся актерскую игру.