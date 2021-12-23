Не только в кино: 15 клипов, где звезды Голливуда сыграли одну из самых ярких ролей

Для актеров работа в кино и в театре — не единственный способ проявить свои таланты. Они также снимаются в рекламных роликах, телевизионных шоу, где показывают скетчи (например, Saturday Night Live), и в музыкальных видеоклипах.
Предлагаем посмотреть несколько выдающихся клипов самых разных исполнителей, в которых снялись звезды кино и продемонстрировали выдающуюся актерскую игру.
- 1. Том Хэнкс в клипе певицы Карли Рэй Джепсен
- 2. Руперт Гринт в клипе Эда Ширана
- 3. Кристен Стюарт, Бри Ларсон и Энн Хэтэуэй в клипе певицы Дженни Льюис
- 4. Анджелина Джоли в клипе группы The Rolling Stones
- 5. Джереми Реннер в клипе певицы Пинк
- 6. Роберт Дауни-младший в клипе Элтона Джона
- 7. Дэниел Рэдклифф в клипе группы Slow Club
- 8. Киану Ривз в клипе певицы Полы Абдул
- 9. Шайа Лабаф в клипе певицы Сии
- 10. Джейк Джилленхол в клипе группы Vampire Weekend
- 11. Алисса Милано в клипе группы blink-182
- 12. Эдди Мерфи в клипе Майкла Джексона
- 13. Сирша Ронан в клипе музыканта Хозиера
- 14. Кристофер Уокен в клипе музыканта Fatboy Slim
- 15. Розамунд Пайк в клипе Massive Attack