Неизлечимая болезнь Селин Дион: почему певица отменила тур по Европе

Канадская певица Селин Дион рассказала, что у нее выявили редкое неврологическое заболевание, и она вынуждена отменить запланированные на следующий год концерты в Европе.

В видеообращении к поклонникам в "Инстаграме" 54-летняя певица призналась, что недано у нее был диагностирован синдром мышечной скованности - малоизученное прогрессирующее заболевание, при котором в разных частях тела начинают происходить мышечные спазмы. Это приносит боль, ограничивает подвижность пациента и мешает ему вести обычный образ жизни.

"К сожалению, спазмы влияют на все стороны моей каждодневной жизни. Это бывает, когда я хожу, или когда пытаюсь пользоваться голосовыми связками так, как привыкла", - поделилась певица в соцсети, где на нее подписаны 5,2 млн человек.

По данным Университета Джонса Хопкинса в США, синдром мышечной скованности встречается у одного-двух людей на миллион. И в тех случаях, когда пациенту ставят этот диагноз, у него самого и его семьи появляется скорее больше вопросов, чем ответов, говорится на сайте университета.

Селин Дион в своем обращении объяснила, что уже долгое время страдает от сильных болей, и только недавно врачи смогли понять, чем они обусловлены.

"Я уже давно борюсь с проблемами со здоровьем. И мне было очень тяжело противостоять этим испытаниями и говорить обо всем, с чем мне приходится иметь дело", - сказала Дион, с трудом сдерживая эмоции.

Пытаясь не заплакать, певица объяснила, что решила заговорить именно сейчас, потому что врачи поняли, что все ее спазмы вызваны именно синдромом мышечной скованности.

"У меня есть отличная команда докторов, которые помогают мне чувствовать себя лучше, и мои драгоценные дети, которые меня поддерживают и дают мне надежду", - сказала Дион.

По словам певицы, она каждый день занимается со спортивным терапевтом, чтобы вернуть себе силы и возможность снова выступать. "Но должна признать, это очень непростой процесс", - подчеркнула она.

Крайне редкая болезнь

Европейский тур певицы должен был начаться в феврале 2023 года, но она решила его отменить, чтобы сконцентрироваться на своем здоровье.

"Надеюсь, что я на пути к выздоровлению. Я сосредоточена на этом и делаю все, чтобы восстановиться", - сказала Селин Дион.

На данный момент ученые не знают, что именно вызывает синдром мышечной скованности, но связывают его с неким неверным аутоиммунным ответом организма в области головного и спинного мозга.

Диагностика этого заболевания затруднена. Его часто принимают за другие болезни - например, болезнь Паркинсона или рассеянный склероз.

Синдром мышечной скованности специалисты могут определить по анализу крови. Он считается неизлечимым, но для замедления его развития и улучшения качества жизни прописывают ряд лекарств и различные терапии.

Селин Дион начала карьеру с победы на "Евровидении" в 1988 году, где представляла Швейцарию. С тех пор она продала по всему миру более 220 миллионов альбомов, войдя в число самых коммерчески успешных исполнителей всех времен. Ее песня My Heart Will Go On из фильма "Титаник" стал мировым хитом.

В 2016 году Дион на время прервала концертную деятельность после того, как от рака горла скончался ее муж и менеджер Рене Анжелил, а через два дня, также от рака, умер старший брат певицы, Даниэль.

После тяжелого периода в своей жизни Дион вернулась на сцену в 2019 году.