"Нельзя отменять концерты". Шнуров пожаловался, что ему не дают выступать в Петербурге

Музыкант Сергей Шнуров пожаловался, что ему запретили выступать в Санкт-Петербурге. Во время прошедшей пресс-конференции он намекнул на то, что запрет связан с тем, что в своих песнях он высмеивал проводимые в городе реформы и пикировкой с губернатором региона.

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На вопрос, комфортно ли ему в целом выступать на территории России, Шнуров ответил словами "все знают, что я человек конфликтный". Размышляя об отмене концертов некоторых музыкантов, Шнуров назвал отмены "несильной позицией". "Нельзя отменять концерты, говорить людям, что им думать и что им делать. Тогда ты становишься сильнее", -— отметил музыкант.

Пресс-секретарь Шнурова добавил, что "если Шнуров так сказал, значит, это так и есть“, пообещав дать подробный комментарий позднее. 10 сентября запланировано выступление группы "Ленинград" в Москве.