"Нервы", Face и "Порнофильмы" выступят с антивоенным концертом в Риге

3 июня на концертной площадке First Mir выступят рэпер Face, а также группы "Нервы" и"Порнофильмы". Музыканты дадут концерт в рамках своего благодвторительного тура Stand with Ukraine.

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Доход, полученный от продажи билетов и пожертвований на этих концертах, музыканты направят на помощь пострадавшим от войны украинцам.

Средства будут направлены на лечение пострадавших, помощь медицинским учреждениям, полевым врачам, волонтерским лагерям, закупку необходимых медикаментов и технических средств реабилитации, а также адресно – на нужды конкретных людей и семей, которым необходима помощь.

Ранее концерты уже прошли в Тель-Авиве и Тбилиси. Перед Ригой музыканты выступят в Таллине, затем поедут в Вильнюс, Варшаву, Гданьск и Вроцлав.

Билеты можно приобрести здесь.