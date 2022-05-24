"Нервы", Face и "Порнофильмы" выступят с антивоенным концертом в Риге
Foto: Press-foto

3 июня на концертной площадке First Mir выступят рэпер Face, а также группы "Нервы" и"Порнофильмы". Музыканты дадут концерт в рамках своего благодвторительного тура Stand with Ukraine.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Доход, полученный от продажи билетов и пожертвований на этих концертах, музыканты направят на помощь пострадавшим от войны украинцам.

Средства будут направлены на лечение пострадавших, помощь медицинским учреждениям, полевым врачам, волонтерским лагерям, закупку необходимых медикаментов и технических средств реабилитации, а также адресно – на нужды конкретных людей и семей, которым необходима помощь.

Ранее концерты уже прошли в Тель-Авиве и Тбилиси. Перед Ригой музыканты выступят в Таллине, затем поедут в Вильнюс, Варшаву, Гданьск и Вроцлав.

Билеты можно приобрести здесь.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Продуктивный рабочий день: что крадет ваше время и энергию?
Сбалансированное сочетание бизнес- и эко-мышления на производстве продукции "Rūdolfs"
Полезные советы, как защитить себя от выгорания
Быть бизнесменом и благотворителем: социальное предпринимательство в Латвии
Благоприятная рабочая среда: советы по улучшению психологического климата
Как защитить свою компанию от кибератаки?
Опыт и советы: как уменьшить счета за офис?
Цифровое пространство сегодня стало еще одним фронтом