"Новая волна" переезжает из Сочи в Казань
Foto: LETA

Знаменитый музыкальный фестиваль молодых исполнителей "Новая волна" в 2020 году пройдет в Казани. Об этом сообщил главный организатор конкурса, известный композитор Игорь Крутой.

По словам Крутого, еще несколько лет назад, когда фестиваль переезжал из Юрмалы в Сочи, организаторам уже поступало предложение о переносе события в столицу Татарстана.

В последние несколько лет Казань провела ряд крупных мероприятий: универсиаду, чемпионат мира по водным видам спорта, чемпионат по рабочим профессиям. Так что у организаторов "Новой волны" нет сомнений, что город потянет и крупный музыкальный конкурс, заявил Крутой.

"В год 100-летия ТАССР "Новая волна" в конце августа пройдет в Казани. Думаю, на эту неделю, когда мы будем проводить фестиваль, жизнь города изменится", – цитирует Крутого пресс-служба мэрии Казани.

По предварительным прогнозам, в конкурсе "Новая волна-2020" будут участвовать от 1000 до 1300 артистов.

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DELFI Showtime

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DELFI Showtime

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