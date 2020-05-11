Publicitātes foto
Foto: Publicitātes foto

Клип группы Little Big на песню Hypnodancer попал в тренды YouTube в 26 странах мира. Об этом сообщили участники коллектива на странице в Instagram.

Они поблагодарили страны, которые выразили им поддержку на данном видеохостинге.

Клип на песню Hypnodancer был опубликован на официальном канале группы 8 мая и набрал уже свыше 14,5 млн просмотров. В настоящее время видео занимает 1 место на вкладке "В тренде" в российском YouTube, в Латвии клип также вышел в лидеры.

Работа снята в стиле танцевальных хитов из 90-х. В ней приняли участие юморист Александр Гудков, комик Данила Поперечный и многие другие.

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