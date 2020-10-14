Новый крокодил Гена запоет голосом Димы Билана
Foto: Privātais arhīvs

Певец Дима Билан у себя в Instagram рассказал, что озвучит крокодила Гену в новом проекте "Союзмультфильма".

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Он опубликовал видео, в котором держит в руках игрушечного крокодила. "Угадаете, какую старую добрую песню я записывал для спецпроекта "Союзмультфильма" и "Русского радио"? Исполнять легенду всегда радостно", — написал поп-исполнитель, напев композицию "День рождения только раз в году".

Съемки фильма о Чебурашке и крокодиле Гене запланированы на 2021 год. Режиссерское кресло проекта занял Дмитрий Дьяченко.

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Gazeta.ru

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