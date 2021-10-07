Объявлен прием заявок на конкурс Supernova 2022 для участия в Евровидении

7 октября начинается прием заявок на конкурс песни Латвийского телевидения Supernova 2022, победитель которого получит возможность принять участие в 66-м международном конкурсе песни "Евровидение" в Италии. Заявки на участие в программе принимаются до 7 декабря.

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После долгого перерыва конкурс Supernova возвращается на Латвийское телевидение. Главная цель конкурса — найти лучшую песню для выступления на Евровидении в мае 2022 года в Италии. “Мы с нетерпением ждем новых исполнителей и авторов песен, которые хотят пробиться в латвийскую индустрию популярной музыки, а также песен от уже опытных и популярных музыкантов”, — говорит Яна Семенова, директор отдела программ LTV.

К участию в конкурсе приглашаются исполнители, авторы и продюсеры, достигшие 16-летнего возраста. Приветствуются заявки от солистов, дуэтов и коллективов (до шести участников). Регламент предусматривает, что иностранные граждане могут участвовать в конкурсе в качестве продюсеров фонограммы песни. Отправленная песня не должна быть опубликована или воспроизведена публично до 1 сентября 2021 года.

Участие песен и исполнителей в телетрансляции Supernova 2022 будет определять жюри, выбранное LTV. LTV также оставляет за собой право приглашать исполнителей и авторов для участия в конкурсе. Следующий этап отбора состоится в декабре этого года.

Регистрация начинается 7 октября в 10:00 и будет продолжаться до 7 декабря 23:59 на сайте Supernova 2022, где можно ознакомиться с полным регламентом конкурса.

Трансляции конкурса Supernova зрители смогут увидеть в феврале следующего года.

В 2019 году Саманта Тина стала победителем конкурса Supernova 2020 и получила возможность участвовать в 65-м международном конкурсе песни "Евровидение" в Нидерландах, но конкурс, к сожалению, был отменен из-за пандемии. Принимая во внимание результаты Supernova 2020, Латвийское телевидение решило не проводить новый отборочный конкурс, а разрешить Саманте Тине представлять Латвию на конкурсе песни Евровидение в 2021 году.

В конкурсе песни “Евровидение” Латвия примет участие уже в двадцать второй раз.