Оксимирона оштрафовали на 45 тысяч рублей за антивоенный пост

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 45 тысяч рублей (около 680 евро) рэпера Оксимирона (Мирона Федорова) по обвинению в "дискредитации" Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

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Поводом послужил пост рэпера в соцсетях, опубликованный 24 февраля. Это видео, где Оксимирон заявляет, что считает войну катастрофой и преступлением. Он сравнил вторжение в Украину с войной во Вьетнаме и призвал брать пример с американского антивоенного движения.

"Когда Америка начала преступную войну во Вьетнаме, которую она оправдывала коммунистической агрессией, в Америке создалось мощнейшее антивоенное движение, которое объединяло людей совершенно разных взглядов, от Мухаммеда Али до Боба Дилана. И естественно, американское правительство тогда стремилось выставить это движение антипатриотическим, но сегодня мы знаем (и история очень четко показала всем), что именно за этим движением была правда, и именно оно поменяло отношение американского общества к войнам. И конечно, такое движение нужно нам сейчас".

Он добавил, что и сам много говорил о преступности войн, которые вела Америка, но не понимает, "почему мы должны соревноваться в том, кто хуже. Очевидно, что мы должны пытаться быть лучше, а не использовать ошибки и преступления, которые другие совершали в прошлом, для того чтобы оправдать ошибки и преступления, которые мы совершаем сегодня".

"24.02.2022 Федоров на своей странице "ВКонтакте" разместил видеозапись, где идущий молодой человек в черном капюшоне ведет трансляцию, начинающуюся со слов: "Всем привет из Питера…". Данная запись не была удалена до момента выявления, а именно до 19.09.2022", - пишет пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Это не первый раз, когда у рэпера возникают проблемы из-за его политической позиции.

В начале октября Оксимирон получил статус "иноагента".

В начале декабря прокуратура Петербурга возбудила в отношении Оксимирона административное дело о призывах к нарушению территориальной целостности РФ. В песне "Ойда" глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина увидела призывы отделить Санкт-Петербург от России.

25 октября Замоскворецкий суд Москвы объявил экстремистской песню Оксимирона "Последний звонок". Там нашли "признаки публичного оправдания терроризма, пропаганда идей терроризма".