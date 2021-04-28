Опыт Барселоны: концерты могут быть безопасны

Массовые мероприятия могут быть безопасными, если будут предприняты все необходимые меры для предотвращения заражения коронавирусом. Так считают организаторы концерта испанской инди-поп-группы Love of Lesbian, прошедшего в Барселоне 27 марта, сообщает телеканал Euronews.

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Тесты, проведённое через определённое время после мероприятия, выявили лишь шесть случаев заражения. Специалисты уверены, что в четырёх случаях инфекция была передана ещё до концерта. Два других случая не подтверждены.

Инфекционист Хосеп Мария Ллибре из Germans Trias i Pujol hospital говорит: "Массовой передачи инфекции зарегистрировано не было. Анализируя редкие случаи заражения мы пришли к выводу, что нет никаких признаков того, что люди заразились во время концерта. Показатель заражения вдвое ниже регистрируемого в целом по Барселоне за ту же неделю и среди той же возрастной группы".

На Палау Сант Жорди - многоцелевой крытой спортивной арене - собралось более 5 тысяч зрителей Перед концертом все они прошли экспресс-тесты на COVID-19 и должны были носить не снимая маски FFP2, а вот социальной дистанции установлено не было. Зато улучшили вентиляцию, а также повысили пропускную способность туалетов и баров.