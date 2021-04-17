Организатор Positivus Гирт Майорс: "После пандемии нас ждет концертный бум, но билеты дешевле не станут"

После пандемии нас ждет настоящий концертный бум, считает Гирт Майорс, организатор фестиваля Positivus, отмененного второй год подряд.

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В интервью DELFI Майорс рассказал, что команда компании осталась такой же, как и до пандемии, - коллектив всегда был небольшим и даже сейчас много работы из-за отмены или переноса концертов, существенную часть которых Positivus даже не анонсировал. "Ждем нормализации и стабильности, - поясняет Майорс. - Не думаю, что люди сейчас воспримут анонсы концертов как что-то реальное". И так, говорит он, в настоящий момент работает вся индустрия в Европе.

Латвия, в отличие от Великобритании, где все ограничения могут отменить уже летом, не может полагаться на обстоятельства внутри страны - мы зависим от запретов на пересечение границ. У британцев огромный и разносторонний музыкальный рынок, и для полноценного большого фестиваля им достаточно громких имен среди местных артистов. Positivus на "доковидном" уровне только с латвийскими артистами невозможен, считает Гирт. В какой-то степени самодостаточны страны Бенилюкса, Франция и Германия, но надеяться на европейские турне американских артистов этим летом не стоит. В целом, эпидемиологическая ситуация в Латвии ничего не решает, нужны глобальные улучшения.

Рано или поздно, но пандемия все же закончится, и у публики будет огромный выбор, так как многие артисты постараются скорее начать концертную деятельность. Однако на стоимости билетов это вряд ли скажется, так как индустрия понесла большие потери и будет вынуждена их компенсировать. Финансово пострадали и сами музыканты. Хотя, предполагает Майорс, люди все равно захотят развлекаться и будут готовы тратить деньги на то, чего долго были лишены. "Думаю, концертный бум все же будет, - говорит он, - и предложение будет огромным". При этом, одним из "побочных действий", как опасаются представители индустрии, может стать большое число некачественных проектов.

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