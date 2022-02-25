Организаторов "Евровидения" просят исключить Россию из участников конкурса
Foto: Zuma Press/Scanpix/LETA

Глава Шведской национальной вещательной компании SVT Ханна Стьярне обратилась к организаторам конкурса с просьбой пересмотреть вопрос об участии России в "Евровидении".

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Она заявила, что разделяет основную идею "Евровидения" как аполитичного мероприятия, однако "ситуация в Европе в связи с вторжением России в Украину крайне серьезная. Это переходит все границы. Мы призываем Европейский вещательной союз изменить мнение".

Ранее Европейский вещательной союз (ЕВС) заявил, что "Евровидение" является неполитическим культурным событием, объединяющим страны, и кандидаты от Украины и России смогут участвовать в конкурсе.

Также к организаторам обратились участники "Евровидения" от Латвии - группа Citi Zēni, они также призвали организаторов пересмотреть свою позицию.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения (5) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя
Wolt: люди празднуют день Валентина, заказывая десятки тысяч цветов и блюд
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?
Для мышц, нервов и энергии: как помочь своему организму со всем справиться