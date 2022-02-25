Организаторов "Евровидения" просят исключить Россию из участников конкурса

Глава Шведской национальной вещательной компании SVT Ханна Стьярне обратилась к организаторам конкурса с просьбой пересмотреть вопрос об участии России в "Евровидении".

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Она заявила, что разделяет основную идею "Евровидения" как аполитичного мероприятия, однако "ситуация в Европе в связи с вторжением России в Украину крайне серьезная. Это переходит все границы. Мы призываем Европейский вещательной союз изменить мнение".

Ранее Европейский вещательной союз (ЕВС) заявил, что "Евровидение" является неполитическим культурным событием, объединяющим страны, и кандидаты от Украины и России смогут участвовать в конкурсе.

Также к организаторам обратились участники "Евровидения" от Латвии - группа Citi Zēni, они также призвали организаторов пересмотреть свою позицию.