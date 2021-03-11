Организаторы "Евровидения" отказались принимать песню от Белоруссии

Организаторы музыкального конкурса "Евровидение" отказались принимать песню от участников из Белоруссии — группы "Галасы ЗМеста". Об этом сообщает ТАСС.

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Представители мероприятия заявили, что композиция не может быть представлена в ее нынешнем виде. По их мнению, она "ставит под сомнение неполитический характер конкурса".

Ролик с выступлением коллектива и треком "Я научу тебя" был удален с официального YouTube-канала фестиваля. В песне музыкантов содержались следующие строки: "Я научу тебя плясать под дудочку, я научу тебя клевать на удочку, я научу тебя ходить по струночке, ты будешь всем доволен, рад всему".

Ранее стало известно, что поддерживающие президента страны Александра Лукашенко и высмеивающие оппозицию музыканты "Галасы ЗМеста" решили собрать сатирический коллектив на фоне протестов в стране. При этом год назад от Белоруссии на фестиваль должна была поехать группа VAL, однако мероприятие отменилось из-за пандемии коронавируса. Музыканты планировали принять участие в "Евровидении" в 2021 году, но их отстранили от участия в конкурсе из-за появления на митингах против действующей власти.