Европейский вещательный союз (EBU), участвующий в организации конкурса "Евровидение", решил приостановить членство Беларуси, сообщает РБК.

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Представителям Беларуси дали две недели на ответ, затем решение вступит в силу.

11 марта текущего года стало известно, что организаторы "Евровидения" отказались принимать песню "Я научу тебя" от участников из Беларуси — группы "Галасы ЗМеста". По мнению комиссии мероприятия, она "ставит под сомнение неполитический характер конкурса". Ролик с выступлением коллектива и композицией был удален с официального YouTube-канала фестиваля.

26 марта сообщалось, что организаторы музыкального конкурса "Евровидение" отстранили Беларусь от участия в соревновании в 2021 году. Представители состязания заявили, что замененная страной песня также не соответствует правилам конкурса и способна нанести вред его репутации.