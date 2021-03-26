Организаторы отстранили Беларусь от участия в "Евровидении"
Foto: Kadrs no video

Организаторы конкурса "Евровидение" сообщили, что Беларусь отстранена от участия в мероприятии из-за несоответствия песни правилам конкурса, сообщает Tut.by.

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11 марта стало известно, что организаторы "Евровидения" отказались принимать песню "Я научу тебя" от участников из Белоруссии — группы "Галасы ЗМеста". Эта песня высмеивала участников протестов против Лукашенко. Организаторы "Евровидения" заявили, что песня "ставит под сомнение неполитический характер конкурса", и ролик с ней были удалены с официального YouTube-канала фестиваля.

Организаторы конкурса рассказали, обратились с просьбой к Белтелерадиокомпании, отвечающей за участие Беларуси в конкурсе, сделать все возможное для участия страны в "Евровидении-2021" — то есть внести правки в старую песню или представить новую.

Глава Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт заявил, что Беларусь готовит новую песню для участия в конкурсе, а 21 марта лидер коллектива рассказал о двух песнях, одной веселой и одной серьезной. По его словам, одна из них должна была быть "про зайчиков".

Белтелерадиокмпания представила новую песню тех же артистов в согласованные сроки. Однако и она нарушала правила конкурса.

"Поскольку Белтерадиокомпания не смогла подать заявку в течение продленного срока, к сожалению, Беларусь не будет участвовать в 65-м конкурсе песни "Евровидение" в мае", — подытожили организаторы.

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