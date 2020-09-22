Паулс, которого вы, возможно, не слышали. Самые первые песни Маэстро переизданы после реставрации

Издательство "plate" в сотрудничестве с "Baltic Records Group" и Рижской студией звукозаписи подготовили новое переиздание программы первых песен Раймонда Паулса на виниловых пластинках и в цифровом формате.

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В свое время эти композиции вызвали фурор — в латвийской эстрадной музыке еще не звучало ничего подобного. С одной стороны, это были те же, легкие и понятные широкой аудитории песенки, с другой — новое качество во всем. Мелодичность, романтичные и искренние тексты песен Алфреда Круклиса, минималистичный состав исполнителей, аранжировки и качество записи. Эти песни сегодня считаются классическими ценностями и включены в "Латвийский культурный канон".

В качестве солистов здесь блистают Маргарита Вилцане, Ояр Гринбергс, Здзислав Романовскис и ярко дебютирует 22-летняя Нора Бумбиере. Женский вокальный ансамбль Рижского эстрадного оркестра (РЭО) слышен как в качестве сопровождения, так и в роли солиста. Большую часть сопровождения композиций исполняют музыканты Рижского эстрадного оркестра с самим автором у инструмента. Звучит и струнная группа под руководством Ринголда Оре. Единственное инструментальное произведение (мелодия из кинофильма "235 миллионов лиц") исполняет ансамбль "Эолика".

Композиции, вошедшие в переиздание, были записаны на Рижской студии звукозаписи в 1968 и 1969 году, и к слушателям на грампластинках попали 50 лет назад (в декабре 1969 года и летом 1970 года). В прошлом году они пережили новую тщательную реставрацию, исходный материал которой — оригинальные магнитные ленты. На виниловых пластинках эти записи в свое время вышли только в формате моно, поскольку "Мелодия" перешла на производство стерео только в 1973 году, хотя Рижская студия звукозаписи готовила свои программы только в формате стерео уже с 1967 года. Уникальными являются последние пять произведений, "Эстрадные песни с текстами латышских народных песен", которые с момента выхода маленькой моно-пластинки в 1970 году ни разу не были повторно переизданы.

Foto: Oskars Upenieks

В издание включены и уникальные фотографии, распечатанные оригинальные тексты песен; сохранен оригинальный почерк писателей, отдельно указаны исправления в оригинальных стихотворениях. В дополнение к двум виниловым пластинкам, к изданию приложен и компакт-диск, дублирующий эту же программу в дигитальном виде.

"Влияние песен Раймонда Паулса на общество того времени сложно даже себе представить. Музыка, пропитанная его уникальным прикосновением к клавишам, переродилась в этой пластинке в новом облике. Для кого-то сегодня это станет воспоминаниями, для кого-то — открытием. Древняя история способна неплохо жить и в наши дни", — оценивает переиздание пластинки музыковед Орест Силабриедис.

"plate" — издательство, соединяющее прошлое латвийской звукозаписи с настоящим. Издательство основано с целью продемонстрировать, что Латвия была на мировом уровне в сфере звукозаписи, шла в ногу со временем, и перенести этот факт в настоящее — как записи мирового уровня, а не локальное явление. "Нам категорически недостает такого отношения. В результате разрыва между поколениями и других обстоятельств "нового времени" наше общее наследие звукозаписи воспринималось неоднозначно, с неким привкусом неудобства", — поясняет основатель издательства, автор идеи издания и реставратор пластинки Мартыньш Крастыньш.

Переизданные композиции доступны для прослушивания на самых популярных сервисах.