Паулс почуял успех. Как наши музыкальные гранды оценивают шансы Латвии на "Евровидении"

Вот уже пять лет подряд Латвия не может покорить европейскую аудиторию и выйти в финал "Евровидения". В этом году нашу страну на фестивале в итальянском Турине представляет группа Citi zēni с песней о салате. Delfi опросил наших музыкальных профессионалов, как они оценивают это произведение и сможем ли мы, наконец, оказаться среди финалистов.

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В феврале во время национального отбора на "Евровидение", и жюри, и 50 тысяч телезрителей признали лучшей из лучших группу из шести парней Citi zēni. Коллектив существует всего два года, его самыми громкими хитами пока были "Limuzīns uz krīta" и "Vienmēr kavēju". После победы в национальном отборе с песней "Eat Your Salad" солнце для ребят засияло ярче, но эта неделя покажет, сумеют ли они завоевать сердца европейцев.

Раймонд Паулс почуял успех



В отличие от прошлого года, когда Раймондс Паулс нелестно отзывался о песне Саманты Тины для "Евровидения", сейчас он в восторге от представителей Латвии. По его словам, Citi zēni — это именно то, что нужно для этого фестиваля. "Я надеюсь, они будут одними из первых! В любом случае они точно поднимутся намного выше, чем мы когда-либо были. Сразу чувствуется, что ребята настоящие музыканты. Номер и визуально хорош — они показывают именно то, что сейчас нужно. Успех "Евровидения" известен: важна не только мелодия, но и визуальная часть — как с электричеством, так и что-то там взорвется на сцене, загорится и задымит! Если у них все пойдет хорошо, потом я с ними когда-нибудь выступлю. Ради забавы... Потому что с моими годами тут делать нечего — нагнуться я могу, но могу уже не разогнуться", — шутит Маэстро по поводу работы с группой Citi zēni.

Композитор избегает предсказывать, какое место в конкурсе займут представители Латвии. Главное — выйти в финал. "Многое зависит от того, кто еще будет выступать вместе с ними. Часто эти номера таковы, что кто-то может "зажечь" хорошим пением. Но если парни хорошо сделают свою работу, то я не переживаю за место: выше или ниже — это не так важно. Важно, чтобы они круто выступили", — говорит Паулс, добавляя, что не надо ничего предсказывать, это опасная вещь.

Зигмар Лиепиньш и Карлис Лацис не видят недостатков



Композитору Зигмару Лиепиньшу песня "Eat Your Salad" пришлась по душе: "Песня великолепная. Я бы хотел стать ее автором! Недостатков там просто нет," — говорит он. Как и Раймонд Паулс, Лиепиньш избегает прогнозировать итоговое место нашей группы: "С этим вопросом — к метеорологам или другим типам пророков и экстрасенсов. Желаю парням успехов!", — говорит он.

Композитор Карлис Лацис также лаконичен в своих оценках: "Мне очень нравятся эти парни. Там все хорошо и по качеству, и по песне, и по энергетике. На "Евровидении" никогда ничего не знаешь наперед, но выступление очень хорошее", — говорит Лацис.

Гунтару Рачс: песня старомодная, но стыдиться нечего



"Это не самый плохой выбор для Латвии, но эта песня оставляет меня равнодушным. Песня — если ее просто слушать и не видеть энергичных исполнителей — как говорится, немного старомодна. Даже если это сделано сознательно. Но это ни хорошо, ни плохо. Единственной действительно настоящей "изюминкой" в песне была первая строчка, которая сейчас подверглась цензуре и потеряла относительную оригинальность", — комментирует Рачс исчезновение из песни слова "киска", которое заменила тишина.

Музыкант считает, что все мероприятия перед выходом на большую сцену "Евровидения" не имеют особого значения, ведь решающим моментом, по мнению жюри и зрителей, являются именно несколько первых минут выступления: "А вот первая строчка или "opening line" не будет полноценной. Но парни сознательно пошли на риск. В некотором смысле это окупилось, о чем свидетельствует успех на платформе TikTok, но этого может быть недостаточно", — говорит Рачс.

Плюсами композиции "Eat Your Salad" он называет темп, ритм и ее красочное, энергичное исполнение. "У нас давно не было такого живого исполнителя. В каком-то смысле эти костюмы и волнение на сцене напоминают мне ту энергию, с которой Ренар Кауперс вышел на сцену в своих легендарных белых клешах 22 года назад", — вспоминает Рачс конкурс "Евровидение" 2000 года в Стокгольме.

Юрис Кулаковс: это не музыкальный шедевр



Более строг в своих оценках Юрис Кулаковс, клавишник легендарной группы Pērkons. "Песня ни хороша, ни плоха. В мире полно такой музыки — американские Parliament Funkadelic, английские Jamiroquai и так далее. "Eat Your Salad" — это не шедевр, но большого недостатка в ней также нет — песня на достойном уровне, разве что текст бредовый", — говорит музыкант.

В то же время он видит потенциал этого произведения, ведь главный козырь здесь — симпатичные молодые люди, пропагандирующие "зеленый" образ жизни и способные устроить веселую вечеринку. "В идеале эта тусовочная атмосфера должна поднимать публику не только в концертном зале, но и с экрана телевизора", — говорит музыкант. Однако Кулаковс не решается предсказать, как сложится судьба у группы Citi zēni, возможны сюрпризы. Он считает, что многое зависит от того, как режиссеры покажут выступление наших парней: "Надеюсь, штаны не порвутся" — смеется музыкант, вспоминая недавний случай, когда во время репетиции у гитариста группы порвался пояс для брюк.

Напомним, что латвийская группа Citi zēni стартует в полуфинале конкурса 10 мая в 22:00. Показательно, что в этом полуфинале выступает также рэп-коллектив Kalush Orchestra из Украины, которой букмекеры пророчат победу этого года по эмоциональным причинам. Латвию букмекеры ставят на 24 место в финале и 9 в полуфинале (в этом случае Citi zēni проходят в финал). Второй полуфинал "Евровидения" состоится 12 мая, а финал конкурса — в субботу, 14 мая.