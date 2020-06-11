В минувшие выходные в социальной сети ОК.ru прошел первый онлайн-кастинг Международного конкурса вокалистов Laima Voice. Во время прямого эфира перед жюри выступили 130 участников из Латвии, России, Украины, Казахстана, Израиля и других стран. Трансляцию шоу, длившегося несколько часов, посмотрели почти полмиллиона зрителей.

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В рамках кастинга каждому участнику конкурса предлагалось в течение минуты продемонстрировать свои вокальные данные перед жюри. В отборочную комиссию вошли руководитель оркестра Laima Rendezvous Festival Роберт Альбрехт, латвийская певица и преподаватель по вокалу Рута Дудума, композитор и продюсер Янис Кирсис, продюсер фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala Элита Милграве и организаторы конкурса Laima Voice Ольга Соловьева и Олег Савицкий. Все участники также получили оценку и от Лаймы Вайкуле.

Теперь жюри предстоит выбрать финалистов. Через несколько дней участники Laima Voice узнают свои оценки, и самые сильные конкурсанты смогут побывать на мастер-классах профессиональных вокальных тренеров и известных артистов, а финалистов ждет преображение под руководством Лаймы Вайкуле. Победитель конкурса получит возможность выступить в рамках фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala, который состоится в "Дзинтари" следующим летом.