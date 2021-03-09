Певица Манижа представит Россию на "Евровидении"

Российско-таджикская певица Манижа Сангин (Manizha) представит Россию на международном музыкальном конкурсе "Евровидение-2021", который состоится в Роттердаме. Артистка выступит на состязании с песней Russian Woman ("Русская женщина") на русском языке. Исполнительницу телефонным голосованием выбрали россияне в рамках национального отбора, он прошел вечером 8 марта в Москве на Первом канале.

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Набор претендентов оказался небольшим — всего три участника. Как заявили в эфире нацотбора, Первый канал "провел селекцию из большого количества заявок", отобрав наиболее достойные песни. Конкурентами Манижи стали участник проекта "Голос" Антон Беляев и его группа Therr Maitz с песней The Future Is Bright ("Светлое будущее") и дуэт "2Маши" (Мария Зайцева и Мария Шейх) с композицией Bitter Words ("Едкие слова"). Голосование должно было завершиться к 21:00, однако его по неизвестным причинам решили продлить еще на полчаса.

Трек Манижи Russian Woman — русскоязычный, хотя обычно участники "Евровидения" исполняют номера на английском языке. Последней песней на русском (а также на украинском) стала композиция "Мамо" в исполнении Анастасии Приходько в 2009 году. В 2012-м коллектив "Бурановские бабушки" выступал с композицией на удмуртском и английском языках Party for Everybody.

29-летняя Манижа Сангин родом из Душанбе, Таджикистан. В ее дискографии два студийных альбома, Manuscript (2017 год) и ЯIAM (2018-й), а также вышедшая в 2019-м мини-пластинка Womanizha. В 2020-м Манижа стала исполнительницей русской версии песни Loyal Brave True ("На путь воина встаю") для диснеевского фильма "Мулан". В декабре того же года певицу назначили Послом доброй воли агентства ООН по делам беженцев.

Это первое за девять лет народное голосование по "Евровидению" — ранее решение о том, кто будет представлять страну на вокальном состязании попеременно через год принимали Первый канал и ВГТРК, транслирующие сам конкурс. Последним участником "Евровидения", выбранным россиянами, стал коллектив "Бурановские бабушки" в 2012 году. Он занял на международном соревновании второе место.

Новое "Евровидение" пройдет со строгими антикоронавирусными мерами

Участников конкурса обяжут регулярно сдавать тесты на коронавирусную инфекцию и запретят покидать отели — артисты смогут выйти из них только для путешествия на арену, где проводится конкурс. Сопровождающая исполнителей команда должна быть небольшой; во время проведения состязания посетителей обяжут соблюдать жесткие меры социального дистанцирования.