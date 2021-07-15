Победителем конкурса Laima Voice стала певица из Украины
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27 июня в частной резиденции Лаймы Вайкуле состоялся финал международного конкурса вокалистов Laima Voice, стартовавшего в апреле прошлого года в рамках фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala. Жюри объявило победителя, который в следующем году выступит на сцене концертного зала "Дзинтари".

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Возможность выступить на фестивале получила молодая певица из Украины Анастасия KOLA Прудиус. Из двух тысяч заявок на участие компетентное жюри выбрало 130 самых впечатляющих, и после трех отборочных туров в финал вошли три участника из детской категории и девять взрослых участников из трех стран. Взрослые конкурсанты смогли еще раз проявить свой талант во время живых выступлений, исполнив перед жюри и самой Лаймой Вайкуле свою композицию-фаворит.

Победительница конкурса Анастасия KOLA Прудиус известна зрителям по участию в национальном отборе на конкурс "Евровидение" от Украины, а также по выступлениям в шестом сезоне ТВ-шоу "Голос страны" и "Танцы со звездами" (Украина).

Каждый из участников получил ценные творческие советы и наставления от
экспертного жюри и самой Лаймы Вайкуле, а также был награжден призами от
партнеров.

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