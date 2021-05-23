Победителя "Евровидения" Maneskin обвинили в употреблении наркотиков

Телезрители заподозрили солиста группы в употреблении наркотиков в прямом телеэфире. Maneskin обвинения отвергает. Организаторы конкурса обещают все проверить и разобраться.

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Солиста итальянской группы Maneskin, победившей на конкурсе "Евровидение" в Роттердаме, заподозрили в употреблении наркотиков в прямом эфире шоу. Во время голосования и подсчета голосов вечером в субботу, 22 мая, участники конкурса находились на диванах, расположенных напротив сцены в центре зала, так называемом green room. Когда в объектив телекамеры попала итальянская группа, можно было увидеть, как Дамиано Давид наклонился к столу и сделал движение, которое многие зрители оценили, как употребление кокаина. Что конкретно он сделал, не было видно, так как обзор закрывала чаша для бутылок с напитками. Maneskin в соцсетях отвергает все обвинения в адрес солиста группы.

Сам он заявил, что не употреблял кокаин. Об этом, в частности, говорится и в пресс-релизе Европейского вещательного союза (ЕВС) - организатора конкурса. "Группа решительно опровергает обвинения в употреблении наркотиков, и певец, о котором идет речь, по прибытии домой добровольно сдаст тест на наркотики", - отмечается в комментарии ЕВС. По заверениям Европейского вещательного союза, о таком тесте Maneskin руководство группы и делегация Италии на конкурсе просили еще в день его окончания, но у ЕВС не было возможности его организовать.

По заверениям Maneskin, у стола группы была разбит стакан, и музыкант убирал осколки. Европейский вещательный союз подтвердил, что разбитое стекло действительно было найдено на том месте. В настоящее время ЕВС изучает видеоматериал и позднее обещает предоставить дополнительную информацию. Будут ли в отношении группы применены санкции, например дисквалификация в случае, если обвинения подтвердятся, в пресс-релизе не сообщается.