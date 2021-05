Победителя "Евровидения" Maneskin обвинили в употреблении наркотиков

Телезрители заподозрили солиста группы в употреблении наркотиков в прямом телеэфире. Maneskin обвинения отвергает. Организаторы конкурса обещают все проверить и разобраться.

Солиста итальянской группы Maneskin, победившей на конкурсе "Евровидение" в Роттердаме, заподозрили в употреблении наркотиков в прямом эфире шоу. Во время голосования и подсчета голосов вечером в субботу, 22 мая, участники конкурса находились на диванах, расположенных напротив сцены в центре зала, так называемом green room. Когда в объектив телекамеры попала итальянская группа, можно было увидеть, как Дамиано Давид наклонился к столу и сделал движение, которое многие зрители оценили, как употребление кокаина. Что конкретно он сделал, не было видно, так как обзор закрывала чаша для бутылок с напитками. Maneskin в соцсетях отвергает все обвинения в адрес солиста группы.

