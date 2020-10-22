Один из создателей группы The Beatles музыкант Пол Маккартни анонсировал дату выхода своего нового альбома. Информация по выходу альбома была представлена в трейлере к пластинке, опубликованном на YouTube.

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Новая работа Маккартни получила название "McCartney III". Ожидается, что альбом увидит свет 11 декабря 2020 года.

Также известно, что музыкант не только является автором всего записанного для пластинки материала, но и исполнил все музыкальные партии и даже занимался продюсированием.

Новый альбом станет продолжением вышедших в 1970 и 1980 годах альбомов "McCartney" и "McCartney II". Пластинки также были записаны музыкантом в домашних условиях.

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The Beatles Пол Маккартни
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