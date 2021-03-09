Полный абзац! Как в соцсетях встретили выбор России для "Евровидения"

"Очередное пробивание днища. Бездарная певичка, бездарный русофобский текст, плевок в сторону русской женщины. Можно еще перечислять "достоинства" этого проекта. Вопрос: кому это позорище надо?"



"Little Big может нравиться или не нравиться, но они фавориты. Это реальные претенденты на победу, но... Видимо, кому-то они перешли дорогу. Было же понятно, что они победят, а про них пишут, что они сами отказались, но не смешите народ. Им не удалось выступить по понятным причинам, и они бы отказались выступить сейчас? Вы реально думаете, что мы в это поверим?"



"Все, полный абзац! В России нет больше прекрасных певцов и певиц! Остались рэперы, певички и подпевалы, даже на "Евровидение" едет представитель бывшей республики СССР"



"Таджичка в одежде американских заключенных, осужденных по тяжелым статьям, с песней "Русская женщина". Я думала, что это я перебрала в честь 8 марта и весь этот фантасмагорический бред мне привиделся с бодуна"



"Я думаю ее выбрали специально, чтобы мы не победили — и в следующем году нашей стране не организовывать конкурс у себя. Ребята — это политика, смотрите шире, выбор с этой точки зрения абсолютно правильный!"



"Все эти напевы и распевы в конце тоже далеко не ее стиль. Я помню, что она поет, — и все это явно маскарад, причем дешевый. Но мое мнение таково, что "Евровидения" не будет, ее никуда не пошлют. Либо если "Евровидение" все-таки случится, то отправят сильного конкурсанта, Панайотова, например, или что-то в этом роде. А так, я в это не верю"



"Это просто позор. Я понимаю, что Манижа хороший человек, агитирует за ЛГБТ и все такое, но ведь не за эти качества отправляют на "Евровидение", разве не так? Она пока не понимает, что разрушила свою карьеру, и я не понимаю, зачем ей это? За какие-то деньги?"