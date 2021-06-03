"Пошлый кабак": что говорят о новой группе Сергея Шнурова "Зоя"

Основатель "Ленинграда" Сергей Шнуров презентовал свой новый музыкальный проект — группу "Зоя". И понравился он не всем, пишет "Газета.ру".

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В разговоре с изданием бывшая вокалистка "Ленинграда" Юлия Коган поддержала проект коллеги, а музыкальный критик Артемий Троицкий, послушав одну песню, отрицательно отозвался о первом альбоме под названием "Это жизнь".

Альбом состоит из 14 музыкальных композиций, которые исполняются исключительно женским голосом. Имени вокалистки экс-фронтмен "Ленинграда" пока не раскрыл, предположительно ей стала Ксения Руденко - участница музыкального телешоу "Я вижу твой голос".

Бывшая солистка "Ленинграда" Юлия Коган поддержала новый проект Шнурова: "Я не слушала альбом и даже не знала, что он вышел. Конечно, я поддерживаю продолжение творчества Сергея, потому что любое творческое продолжение — это прекрасно. Искусство никому ничего не должно".

Известный журналист и музыкальный критик Артемий Троицкий посчитал, что женский вокал всегда портил музыку Шнурова. По его словам, "новый альбом еще хуже, чем девичий Ленинград".

"Я любил раньше музыку Шнура. Помните время, когда он орал благим матом со сцены? Это было потрясающе. А потом начали появляться солистки, которые разбавляли "Ленинград" своим вокалом и музыка начала видоизменяться в худшую сторону. Мужской вокал Сергея мне казался более убедительным, — сказал Троицкий "Газете.Ru". – Я послушал новый альбом. Это еще хуже, чем девичий Ленинград. Это пошлый кабак. Причем безнадежный в коммерческом отношении. Девушка неартистичная и плохо поет. Провал".

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, который давно конфликтует с Шнуровым, высказался более резко: "Я не слышал альбом, Сергей Шнуров мне не нравится и вообще — не интересен с музыкальной точки зрения. Музыка — это смысл человеческой жизни, а не кураж. Конечно, это дело вкуса: кто-то любит носить смокинги, костюмы, а кто-то спортивную одежду. Какую смысловую нагрузку несет для нас Шнур или Моргенштерн, например? Для куражу я вам жопу покажу? Тогда не ждите нормальное новое поколение. Будут ли слушать Шнура новое поколение через 30 лет? Нет, потому что это хайп, не более того. Мы в России захлебнулись свободой, захлебнулись новым искусством. Это все равно что вы едите рвоту. Когда нас пичкают дерьмом, называя его салом — это фашизм. Люди, которые занимаются подобными вещами, занимаются бизнесом, а не творчеством. Для меня Шнуров и вся новая "модная" музыка наравне с легализацией наркотиков и проституции. Подворотню не люблю".

Перед презентацией проекта Сергей Шнуров стер все свои посты в Instagram и отписался от всех аккаунтов. Все, что осталось от провокационных публикаций основателя "Ленинграда", — подписка на "Зою" и три поста, посвященных новой группе.