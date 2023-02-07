Правда ли, что классическая музыка повышает интеллект, а рэп — снижает?

Распространено мнение, что произведения классиков предпочитают интеллектуалы, а рэп слушают люди, не обладающие выдающимися умственными способностями. Фактчекеры из проекта "Проверено. Медиа" проверили, действительно ли различные музыкальные направления могут влиять на интеллект.

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В различных интернет-изданиях можно найти информацию о том, что музыка влияет на нашу мозговую деятельность. На специализированных сайтах и порталах пишут, что классическая музыка способна повысить уровень развития и сделать человека умнее, в то время как увлечённость рэпом говорит о низком интеллекте. Говоря о пользе классики для умственной деятельности, пользователи приводят даже количественные данные: "Всего десять минут звучания фортепианной музыки Моцарта повышает коэффициент интеллекта на 8–10 единиц".

Говоря о влиянии музыки на интеллект, многие часто упоминают так называемый эффект Моцарта. Его описал в 1991 году французский исследователь Альфред Томатис в своей книге "Почему Моцарт". Под этим понятием он подразумевал, что классическая музыка может благотворно влиять на человека и с её помощью можно "тренировать" мозг и даже лечить некоторые заболевания.

В 1993 году эффект Моцарта заинтересовал учёных Фрэнсис Раушэр, Гордона Шоу и Кэтрин Кай из Колумбийского университета. Исследователи предложили трём группам добровольцев серию тестов на пространственно-временное мышление (один из блоков теста Айзенка). Первая группа перед началом теста находилась в тишине, вторая выполняла упражнения по релаксации, а третья слушала сонаты Моцарта. Добровольцы, которые слушали классику, показали самые лучшие результаты в тесте. Их концентрация внимания и скорость решения задач были более высокими, чем у других групп. Однако эффект Моцарта оказался кратковременным. Уже через 15 минут испытуемые из всех трёх групп демонстрировали схожие результаты. Интересно то, что хотя в оригинальном исследовании учёные не изучали и не измеряли уровень IQ добровольцев, однако после публикации статьи с описанием эксперимента в журнале Nature многие СМИ, в том числе, например, New York Times, стали писать именно о повышении IQ после прослушивания классической музыки.

Foto: Wikipedia/Public domain

Эффект Моцарта изучали и другие исследователи. В 1997 году профессор Кеннет Стил из Аппалачского университета провёл метаанализ существующих на тот момент исследований об эффекте Моцарта. Он обратил внимание, что результаты таких тестов крайне неоднозначны. В одних экспериментах прослушивание классической музыки кратковременно повышало успешность прохождения тестов по сравнению с тишиной, в то время как в других — понижало.

Психолог Гарвардского университета Кристофер Чабрис в 1999 году также поставил под сомнение существование эффекта Моцарта. Проведя метаанализ доступных публикаций о взаимосвязи музыки и IQ, он пришёл к выводу, что классическая музыка не может влиять на уровень интеллекта. Когнитивное улучшение у испытуемых было невелико и происходило, как предположил исследователь, вследствие эмоционального возбуждения — музыка поднимала настроение, и респонденты лучше справлялись с тестами.

В 2010 году группа учёных из Венского университета обобщила данные более 40 экспериментов. Учёные сравнивали классику, музыку других жанров и тишину. Им не удалось подтвердить существование эффекта Моцарта.

В 2012 году американские исследователи сравнили влияние классики и рэпа на концентрацию внимания. Испытуемые были поделены на три группы: первая слушала классическую музыку, вторая — рэп, третья находилась в тишине. Учёные предложили им задание на запоминание и игру на концентрацию. Группа, которая слушала рэп, справилась с заданиями на запоминание хуже тех, кто слушал классические произведения. Учёные предполагают, что звучащий на фоне рэп отвлекал участников от самих тестов, а классическая музыка, напротив, расслабляла.

В 2019 году учёные из Оксфордского университета опросили 467 старшеклассников об их музыкальных предпочтениях и затем попросили их пройти тест на IQ. Исследователи установили, что любители рэпа "выдали по результатам тестирования наиболее удручающие показатели". Однако и они не сделали вывода, что рэп-музыка снижает интеллект, а лишь отметили закономерность: подростки с более высоким IQ отдают предпочтение джазу, классике и року, а с более низким — рэпу и хип-хопу.

Таким образом, на данный момент не существует научных данных, подтверждающих, что классическая музыка повышает интеллект, а рэп снижает умственные способности своих поклонников. При этом произведения классиков могут способствовать кратковременному улучшению пространственного мышления, а рэп может нарушать концентрацию внимания.

Вердикт: скорее всего неправда