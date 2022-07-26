Правда ли, что на концерте Rammstein в Таллинне звучала песня Газманова?

В российских соцсетях уже несколько дней распространяется видео, на котором во время концерта немецкой группы Rammstein со сцены, якобы, звучит песня Олега Газманова. Delfi.ee решили разобраться, правда ли это.
Видео с кадрами с таллиннского концерта Rammstein и песней Газманова "Вперед, Россия" стало распространяться по российскому сегменту соцсетей 24 июля. Оно опубликовано, например, в сообществе "Место встречи на НТВ", "ВКонтакте" и в Youtube. Затем новость об этом была опубликована на сайтах Газета.Ру, Царьград и других СМИ. Вчера эта новость стояла первой на вкладке Яндекса про Эстонию.
Концерт группы Rammstein прошел в Таллинне 20 июля. Он продолжался более двух с половиной часов. Полной записи концерта в сети нет, сама группа на официальном сайте предупреждает о незаконности распространения нелегальных записей. Однако на YouTube есть фрагменты выступления, от отдельных песен до значительных по продолжительности отрывков.
Фрагмент, который используют в видео с наложением песни Газманова, можно приблизительно определить по cветовым эффектам, которые группа использует на концертах. На одной из записей, выложенной в YouTube, видно, что в этот момент музыканты играют песню "Sonne". Также песня не упомянута на фанатском сайте группы, где выложен полный сет-лист концерта, перечень прозвучавших со сцены композиций.
Не слышали песню Газманова и посетители концерта. В комментариях под записью в группе "Место встречи на НТВ" некоторые возмущались фейком и говорили, что ничего подобного на концерте не было. Журанлисты связалось с вице-мэром эстонской столицы Владимиром Светом, который также ходил на концерт в личном качестве. "Никаких песен Газманова на концерте Rammstein в Таллинне не звучало, как и других песен на русском языке", — сказал эстонский политик.
Кроме того, включение песни Газманова в концерт Rammstein сложно себе представить после, того, как группа осудила войну в Украине. После 24 февраля Линдеманн отменил все запланированные концерты в России и помогал украинским беженцам. А на концерте в Цюрихе участники группы развернули на сцене украинский флаг.
Таким образом, новость о песне Газманова на концерте Rammstein — фейк, сконструированный с помощью простого наложения звука на изображение.