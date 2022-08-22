"Предали Россию". Группу "Сплин" удалили из трансляции за поддержку уехавших музыкантов

Выступление группы "Сплин" удалили из трансляции фестиваля "Чернозем", проходившем в Воронежской области. "Сплин" исполнили песню "Выхода нет", посвятив ее музыкантам, которые по разным причинам уехали из России, сообщает "Радио Свобода".

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В самом начале выступления лидер "Сплина" Александр Васильев сказал со сцены, что ему приятно видеть людей, которые не приемлют жестокость, насилие и убийства. В эти черные дни, по словам музыканта, даже мажорные песни звучат печально.

"Мы надеемся, что наступит светлый день, когда все вернутся, и мы сыграем здесь для вас в Воронеже. Потому что у нас нет другого выхода", - сказал Васильев.

После концерта некоторые зрители писали в соцсетях, что их вечер был испорчен и "они покинули фестиваль" после высказываний Васильева. Многие начали писать даже о том, что группа "предала Россию". Организаторы "Чернозема" оперативно удалили сет с выступлением "Сплина" из трансляции фестиваля. Теперь запись второго дня заканчивается сетом "Ундервуда", после которых, по программе, выступал "Сплин".

"Участники группы "Сплин" не согласовывали с оргкомитетом фестиваля "Чернозем" выступление в поддержку музыкантов, уехавших из России", - поспешили сообщить организаторы фестиваля в свое лправдание. Удаление сета группы и постов о выступлении "Сплин" в соцсетях организаторы не комментировали.