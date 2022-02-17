Представительница Украины отказалась от участия в "Евровидении"

Паш, отобранная на международный песенный конкурс, оказалась в центре скандала после того, как выяснилось, что она побывала в Крыму после его присоединения к России.

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Об отказе певица заявила в Instagram. "Я гражданка Украины, Я соблюдаю законы Украины, стараюсь нести традиции и ценности Украины в мир. Во что вылилась эта история – это совсем не то, что я закладывала в свою песню. Я артистка, а не политик. У меня нет армии пиарщиков, менеджеров, юристов, чтобы противостоять атаке и натиску, взломам моих социальных сетей, угрозам", — написала она.

Известно, что Паш посещала Крым в 2015 году, прибыв туда российскими авиалиниями, что запрещено украинским законом. Певицу обвинили в том, что она предоставила фальшивую справку о пересечении границы с украинской стороны. Сама Паш возложила вину за это на своего директора.