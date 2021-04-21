В среду, 21 апреля, ровно за месяц до начала чемпионата мира по хоккею в Риге, в свет вышла официальная песня турнира For Glory and Joy и видеоклип.

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Организаторы турнира доверили написание песни латвийской группе Astro'n'out.

"Для меня большая честь создать официальную песню для такого важного события. Этот трек о победах, и мы верим, что каждый в мировом хоккейном сообществе сможет присоединиться к посланию этой песни, в том числе и слушатели, которые ежедневно бросают вызов себе, стремятся к новым личным достижениям", - сказала солистка группы Мара Упмане-Холштейн.

Певица подчеркнула, что в съемках клипа участвовали не актеры, а обычные люди из латвийских семей, которые неровно дышат к хоккею. Они символизируют идею гимна: за всеми победами стоит долгий самоотверженный труд и поддержка семьи.

Новая хоккейная песня прекрасна, она выражает эмоциональный и позитивный посыл, она вдохновляет", - сказал глава оргкомитета турнира Эдгар Бунцис. Функционер надеется, что результат творческой работы авторов понравится не только любителям хоккея и станет хитом.

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. Главным стадионом турнира станет Arēna Rīga, там сыграют команды группы B, а также пройдут два четвертьфинала, полуфиналы и матчи за медали турнира. Вторая площадка будет находиться в Олимпийском спортивном центре на улице Весетас. Там оборудуют ледовый каток с переносными трибунами на шесть тысяч мест для проведения матчей группы А и двух четвертьфиналов.

В связи с рисками распространения коронавирусной инфекции Covid-19 чемпионат мира в Риге будет проходить без зрителей. Расписание матчей будет опубликовано позже. Участники чемпионата будут размещены в гостинице Radisson Blu Latvija Hotel и будут полностью отделены от остального общества. Покидать отель они смогут только для посещения мест проведения мероприятий, связанных с матчами и тренировками. Выходить из гостиницы на улицу без веской причины им будет запрещено.