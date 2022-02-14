Прогноз букмекеров: Латвия займет на "Евровидении" 23 место
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12 февраля в ходе национального отбора право представлять нашу страну на конкурсе "Евровидения" досталось группе Citi zēni с песней Eat Your Salad. Согласно прогнозам букмекеров, шанс на победу пока крайне невелик - всего 1%.

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Пока невелик, так как из 41 участника на данный момент известны всего 18. И в общем списке Латвия сейчас занимает 23 место. Большую роль также играет выступление участников в полуфиналах.

Лидирует дуэт из Италии Mahmood & Blanco с композицией Brividi.

На втором месте украинская певица Алина Паш с песней "Тіні забутих предків". При этом известно, что она входит в список "Миротворца" за посещение Крыма.

Третье место занимает Швеция, которая пока не выбрала своего делегата для конкурса.

На данный момент Латвия в прогнозах букмекеров обгоняет своих балтийских соседей - эстонский исполнитель Stefan занимает 24 строчку рейтинга, литовская певица Моника Лиу с песней Sentimentai - на 29 месте.

Замыкает список болгарская группа Intelligent Music Project с композицией Intention.

Финал песенного конкурса "Евровидение" в этом году пройдет в Турине (Италия). Полуфиналы состоятся 10 и 12 мая, а заключительный концерт — 14 мая. По результатам жеребьевки, представитель от Латвии выступит в первом полуфинале.

Конкурентами латвийской группы Citi zēni за место в финале будут представители Албании, Швейцарии, Словении, Болгарии, Молдовы, Украины, Литвы, Нидерландов, Норвегии, России, Португалии, Дании, Армении, Австрии, Хорватии, Исландии и Греции.

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