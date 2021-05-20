"Разденьте ее догола". Музыкальные мэтры оценили песню Латвии для "Евровидения"
Foto: LETA/Publicitātes foto

20 мая в Роттердаме пройдет второй полуфинал "Евровидения", где выступит представительница Латвии Саманта Тина. Прогнозы букмекеров неутешительны - вряд ли нашей певице удастся хотя бы пройти в финал. В общем списке она занимает 30 место из 39, а в списке прогнозов второго полуфинала - 14 из 17.

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Песня The Moon is Rising и клип на нее наделали довольно много шума в латвийском сегменте соцсетей, вызвав полярную реакцию. А что о композиции думают признанные гранды латвийской музыки?

В разговоре с DELFI своим мнением поделились музыканты и композиторы Раймонд Паулс, Мартиньш Браунс, Имант Калниньш, Юрис Кулаковс, Карлис Лацис, Эрик Эшенвалдс и Амината Савадого, которая несколько лет назад не только принесла Латвии высокое 5 место в финале конкурса (редкость, если не считать давнюю победу Марии Наумовой), но и является соавтором песни для Саманты Тины.

Имант Калниньш

"Разденьте ее догола". Музыкальные мэтры оценили песню Латвии для "Евровидения"
Foto: F64

"Песня очень, очень хорошая, я и правда так считаю. И не первая хорошая песня Аминаты! Она прекрасно разбирается в этих вещах, очень музыкальная девочка", - считает композитор Имант Калниньш. Саманта, по его мнению, поет на высоком уровне, только чувствуется волнение, с которым ей надо справиться. И обратить внимание на дыхание. Он считает, что Латвия пройдет в финал и даже может победить.

Раймонд Паулс

"Разденьте ее догола". Музыкальные мэтры оценили песню Латвии для "Евровидения"
Foto: LETA

Маэстро со свойственной ему иронией переспросил: "Кто-кто там в восторге от песни? Имант Калниньш?" А собственное мнение о композиции предпочел оставить при себе, пояснив, что знает, "чем это все может кончиться". При этом Паулс пожалел Саманту из-за отношения к ней общества. "Почему публика воспринимает ее как-то не так? Почему одних публика принимает, других нет? Она талантливая, но... Дай бог, чтобы показала себя на международном уровне. Желаю нашим как минимум третье-пятое место на "Евровидении".

Карлис Лацис

"Разденьте ее догола". Музыкальные мэтры оценили песню Латвии для "Евровидения"
Foto: Iveta Vaivode

Пианист и композитор Карлис Лацис признался, что с первого раза в успехе песни очень сомневался, но теперь считает, что и исполнение на высоте, и идея с хореографией великолепна. Однако уверен, что аудитория конкурса вряд ли оценит композицию из-за возраста - и надеяться на блестящие результаты в голосовании не стоит. По мнению Лациса, большого значения на глобальном рынке "Евровидение" не имеет, но хорошо уже то, что участие в конкурсе приносит местным артистам популярность хотя бы на локальном уровне.

Мартиньш Браунс

"Разденьте ее догола". Музыкальные мэтры оценили песню Латвии для "Евровидения"
Foto: DELFI

Композитор Мартиньш Браунс сразу предупредил, что не может оценить англоязычный текст, но само выступление Саманты ему понравилось - "достаточно оригинальное и интересное, может расшевелить стоячую воду "Евровидения".

Эрик Эшенвалдс

"Разденьте ее догола". Музыкальные мэтры оценили песню Латвии для "Евровидения"
Foto: LETA

Эшенвалдс - представитель академического стиля, и дал песне профессиональную оценку. Он считает, что в мюзикле такая композиция могла бы сопровождать драматический поворот сюжета, однако для заглавной темы не годится. "У песни нет кульминации, поэтому неразвитость музыкального материала усиливает однообразие песни", - оценил композитор, который также назвал композицию несколько агрессивной. "А любая агрессия отталкивает и не способствует диалогу", - резюмирует Эшенвалдс.

Юрис Кулаковс

"Разденьте ее догола". Музыкальные мэтры оценили песню Латвии для "Евровидения"
Foto: LETA

Участник легендарной группы Pērkons также отметил отсутствие кульминации, хотя энергия в песне есть. Чтобы определить ценность произведения, Кулаков предлагает "раздеть его догола" - избавиться от электронной аранжировки и сыграть на домашней вечеринке за роялем. "Сработает?" - риторически спрашивает он. "На Евровидении случаются всевозможные чудеса, но я сомневаюсь, что этот крутой образ женщины-вамп станет козырной картой", - заключает Кулаковс.

Амината Савадого

"Разденьте ее догола". Музыкальные мэтры оценили песню Латвии для "Евровидения"
Foto: DELFI

Певица и композитор Амината к работе над композицией The Moon is Rising подключилась не сразу и является одним из четырех соавторов. Она не берется прогнозировать, сможет ли ее творение попасть в финал, да и не любит предсказывать. "Но кулаки за Саманту подержу", - говорит Амината.

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