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"У тебя никогда не было такой женщины, как я"
Развод и девичья фамилия. Адель выпустила первый альбом за 6 лет. Почему теперь она стала главной певицей планеты?
Foto: Simon Emmett

У британской певицы Адель вышла работа "30" — первый альбом за последние шесть лет, об удивительном успехе которого можно было смело говорить еще до момента его релиза. Лонгплей побил рекорд по предзаказам на Apple Music, вошедший в него сингл Easy On Me показал впечатляющие результаты по количеству стримов на Spotify, а релиз на виниле спровоцировал нехватку сырья в мире, так как команда артистки забронировала почти все крупные заводы по производству пластинок. После премьеры 19 ноября "30" продолжает бить рекорды — всего за несколько дней он стал самой продаваемой пластинкой года в США и разошелся тиражом более 500 тысяч копий. "Лента.ру" рассказывает, какая история стоит за альбомом "30" и почему после его выхода Адель все чаще называют главной исполнительницей десятилетия.

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"У тебя никогда не было такой женщины, как я"
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