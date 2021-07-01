Родственница сообщила о тяжелом состоянии попавшего в реанимацию Мамонова

Невестка музыканта и актера Петра Мамонова Светлана рассказала "Газете.Ru" о его состоянии. По словам родственницы, 70-летний артист был госпитализирован в Коммунарку еще 27 июня.

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"Петр Николаевич в тяжелом состоянии. Он в реанимации в Коммунарке с 27 июня. Другой информации у меня нет", — поделилась она.

Ранее супруга Мамонова сообщила, что ему диагностировали коронавирус.

Петр Мамонов, основатель музыкальной группы "Звуки Му", родился в 1951 году в Москве. Его наиболее известной актерской работой является фильм "Остров" Павла Лунгина.