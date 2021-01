Канадский автор-исполнитель и рок-музыкант Нил Янг, входивший в супергруппу Crosby, Stills, Nash & Young, продал права на все свои песни инвестиционной компании Hipgnosis Songs Fund. В последнее время музыканты охотно расстаются со своими каталогами, поскольку из-за пандемии коронавируса они стали меньше зарабатывать, а стриминговые сервисы, напротив, расправили крылья.

Финансовые условия сделки не раскрываются, но аналитики из Music Business Worldwide предполагают, что инвестфонд мог заплатить за весь каталог из 1180 песен, написанных Янгом,150 млн долларов.

Этот фонд, позволяющий инвестировать в песенные хиты, ранее потратил около 1,3 млрд долларов на права песен автора многих хитов Марка Ронсона, поп-певца Барри Манилоу, а также рок-групп Chic и Blondie.

Подобные сделки в последнее время участились, поскольку музыканты из-за пандемии лишились дохода от турне и концертов, а стриминговые сервисы, такие как Spotify, SoundCloud, Deezer и другие, поспособствовали росту популярности классиков рока и других жанров современной музыки.

Несколько дней назад Hipgnosis выкупил права на 259 композиций у легендарного музыкального продюсера Джимми Айовина, а также 100% авторских прав на 161 песню Линдси Бакингема, вокалиста и гитариста рок-группы Fleetwood Mac, однако сумма этой сделки не разглашается.

Среди этих композиций как те, что Бакингем написал один, так и в соавторстве с другими музыкантами Fleetwood Mac, включая такие хиты, как Go Your Own Way и The Chain.

В прошлом году солистка этой группы Стиви Никс продала 80% своих издательских прав конкуренту Hipgnosis компании Primary Wave за примерно 80 млн долларов.

В декабре 2020 года звукозаписывающая компания Universal Music Group объявила о приобретении 100% авторских прав на 600 песен Боба Дилана за сумму, по оценкам экспертов, равную от 200 до 450 млн долларов.



До этого Universal договорилась о покупке прав таких исполнителей, как Брюс Спрингстин и Билли Айлиш, и рэперов Кендрика Ламара и Post Malone.

Песни - это стабильный биржевой товар

Фонд Hipgnosis, основанный ветераном музыкальной индустрии, канадским предпринимателем Мерком Меркуриадисом, позволяет превращать авторские гонорары в стабильный источник дохода.

"Эта сделка навсегда изменит судьбу Hipgnosis, - сказал Меркуриадис по поводу приобретения песен Янга. - Я купил свой первый альбом Нила Янга, когда мне было семь лет и Harvest [четвертый студийный альбом Янга] стал моим компаньоном, я наизусть знал каждую его ноту, каждое слово, каждую паузу. Нил Янг, во всяком случае его музыка, с тех самых пор стал моим неразлучным спутником".

Акции инвестиционного фонда Hipgnosis котируются на Лондонской бирже с июля 2018 года.

Когда композиции, которыми владеет этот фонд, исполняются по радио или включены в саундтрек какого-то фильма или телепередачи, то фонд получает за это деньги.

До основания Hipgnosis Меркуриадис был менеджером таких исполнителей, как Бейонсе, Элтон Джон, а также рок-групп Iron Maiden и Guns 'N' Roses.

Меркуриадис полагает, что песни - это такой же биржевой товар, как золото или нефть. По его словам, инвестиции в песенные хиты даже более стабильны, потому что их доход не зависит от колебаний рынка.

Продажи песенных каталогов пошли в гору во время пандемии Covid-19, поскольку инвесторы стали расценивать музыку как относительно стабильный ресурс, не страдающий от нынешних рыночных флуктуаций.

"Я сделал Hipgnosis такой компанией, частью которой захотел бы стать и Нил, - признался Меркуриадис. - У нас общий подход к делу, мы разделяем профессиональную этику и страсть, которые базируются на вере в музыку и в важность этих песен".

"Никакого "золотого бургера" не будет, но мы будем делать всё, чтобы все смогли услышать песни Нила на его условиях,"- подчеркнул владелец фонда.

Золотой, платиновый и мультиплатиновый Нил Янг



Нил Янг начал свою музыкальную карьеру еще в 1960-е годы, став одним из наиболее влиятельных музыкантов своего времени.

Он известен не только своими сольными дисками, но и как участник групп Buffalo Springfield, Crazy Horse и супергруппы Crosby, Stills, Nash & Young.

Янг выпустил около 50 студийных альбомов и более 20 концертных; из них 18 стали "золотыми", 7 - "платиновыими", а 3 - мультиплатиновыми.

Семь его альбомов были включены журналом Rolling Stone в список 500 "Величайших альбомов всех времен и народов": Everybody Knows This is Nowhere, After The Gold Rush, Déjà Vu (совместно с Crosby, Stills, Nash & Young) Harvest, On The Beach, Tonight's the Night и Rust Never Sleeps.

В подготовке материала использована статья корреспондента по вопросам бизнеса Саймона Рида