Прием песен на "Евровидение-2021" наконец завершился — последней страной-участницей, представившей на международный вокальный конкурс свою композицию, стала Белоруссия, однако трек был отклонен организаторами. Это не единственный скандал вокруг состязания — конфликты разной степени накала произошли с участниками еще нескольких стран, включая Латвию.
Чем "Евровидение-2021" отличается от всех предыдущих состязаний и у кого самые высокие шансы на победу, пишет "Лента.ру".
- 1. Destiny — Je Me Casse (Мальта)
- 2. Måneskin — Zitti E Buoni (Италия)
- 3. Hurricane — Loco Loco (Сербия)
- 4. Barbara Pravi — Voilà (Франция)
- 5. Gjon's Tears — Tout l'Univers (Швейцария)
- 6. Go_A — Shum (Украина)
- 7. Manizha — Russian Woman (Россия)
- 8. Парад скандалов
- 9. Саманта vs. латвийские семейные ценности
- 10. Ценность многоязычия