Прием песен на "Евровидение-2021" наконец завершился — последней страной-участницей, представившей на международный вокальный конкурс свою композицию, стала Белоруссия, однако трек был отклонен организаторами. Это не единственный скандал вокруг состязания — конфликты разной степени накала произошли с участниками еще нескольких стран, включая Латвию.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Чем "Евровидение-2021" отличается от всех предыдущих состязаний и у кого самые высокие шансы на победу, пишет "Лента.ру".