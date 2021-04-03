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Destiny — Je Me Casse (Мальта)

Прием песен на "Евровидение-2021" наконец завершился — последней страной-участницей, представившей на международный вокальный конкурс свою композицию, стала Белоруссия, однако трек был отклонен организаторами. Это не единственный скандал вокруг состязания — конфликты разной степени накала произошли с участниками еще нескольких стран, включая Латвию.

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Чем "Евровидение-2021" отличается от всех предыдущих состязаний и у кого самые высокие шансы на победу, пишет "Лента.ру".


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Destiny — Je Me Casse (Мальта)

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Lenta.ru DELFI Showtime

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Lenta.ru DELFI Showtime

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Евровидение
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