Rolling Stones выпускают легендарный "секретный" концерт на виниле и CD

13 мая под названием Live at El Mocambo 1977 впервые выходит в свет официальная запись доступного до сих пор только на бутлегах одного из самых легендарных выступлений Rolling Stones - двух концертов в крохотном клубе El Mocambo в Торонто в марте 1977 года. Эти концерты положили начало существующей и по сей день традиции "секретных" концертов великой группы.

"Секретные" концерты Stones

Утром 19 июля 1994 года на тротуаре у входа в клуб RPM в Торонто появилась небольшая черная доска на подставке - такие нередко выставляют перед небольшими кафе или скромными ресторанами, чтобы завлечь посетителей. На доске мелом от руки было написано: "Сегодня у нас Rolling Stones. Вход 5 долларов". Никакой другой информации о концерте - ни в газетах, ни на радио, ни на ТВ, ни в уже появившемся интернете не было.

Несколько сот счастливчиков, которым удалось обратить внимание на неприметную рекламу, битком набили небольшой клуб. Они чувствовали себя, будто им достался выигрышный лотерейный билет - ведь о том, чтобы послушать великую группу не на огромном стадионе, а в уютной интимной атмосфере небольшого клуба можно было только мечтать.

К 1970-м годам, после ухода со сцены извечных друзей-соперников из Beatles, Rolling Stones заслуженно обрели бесспорный титул "the greatest rock and roll band in the world" - самой великой, самой популярной и самой успешной рок-группы в мире. Именно так представили их на легендарном концерте в лондонском Гайд-парке в июле 1969 года перед 250 тысячами зрителей.

С тех пор выступали они практически исключительно на огромных стадионах по всему миру, неизменно собирая десятки тысяч поклонников. Концерты превратились в грандиозные шоу, большая часть зрителей находилась от сцены на расстоянии сотен метров, и видеть происходящее на сцене они могли скорее на огромных телеэкранах - живые музыканты издалека выглядели мелкими букашками.

Эта мегаломания, хоть и принесла музыкантам всемирную славу и сделала их мультимиллионерами, в творческом смысле устраивала их далеко не в полной мере. Ведь музыкальные корни их уходили в блюз, почти камерную музыку, которая игралась в крохотных уютных клубах, в непосредственном, чуть ли не на расстоянии вытянутой руки, контакте со слушателем, который только и мог создать настоящую интимную атмосферу живого общения с залом, по которому они, став мегазвездами, сильно скучали.

Появление на небольшой сцене в RPM в Торонто был далеко не единственным и даже не первым "секретным" концертом Stones. По некоей, долго не оглашавшейся причине, для таких тайных интимных выступлений группа облюбовала именно крупнейший город Канады.

Три года спустя, 4 сентября 1997 года, они сыграли в том же Торонто перед совсем крохотной по их меркам - всего в 300 человек - аудиторией клуба The Horseshoe Tavern. На сей раз такая же маленькая неприметная афишка появилась на двери клуба только в 7 часов вечера, за четыре часа до выхода группы на сцену.

"Концерт возник совершенно спонтанно, - вспоминал годы спустя Джаггер, - Накануне я просто сказал: "Давайте-ка сыграем завтра. Ничего заранее не планировали, никакого паблисити не было. Нам просто хотелось сыграть такой клубный концерт".

Еще через восемь лет, 10 августа 2005 года, Stones открыли свой Bigger Bang Tour в небольшом Phoenix Club в Торонто.

Таких концертов было множество. Возникают они всегда спонтанно и объявление о них появляется на афише клуба буквально за несколько часов до начала.

Традиция "секретных" концертов продолжилась и до наших дней. 6 декабря прошлого, 2021 года, Stones, изменив ставшему уже привычным Торонто, сыграли необъявленный концерт памяти Чарли Уоттса в лондонском джазовом клубе Ronnie Scott's - любимом месте обожавшего джаз и скончавшегося летом 2021 года барабанщика группы.

Но восходит эта традиция к двум самым первым "секретным" концертам - 4 и 5 марта 1977 года в клубе El Mocambo в Торонто. Именно записи этих концертов и составили выходящий в эти дни "живой" альбом Rolling Stones Live at El Mocambo 1977.

Всему виной героин

В феврале 1977 года во время обыска в гостиничном номере Кита Ричардса в Торонто полиция обнаружила героин. Музыкант был арестован, и ему было предъявлено обвинение в контрабанде наркотиков.

Это было далеко не первое столкновение Stones с полицией в связи с наркотиками - самое знаменитое случилось десятью годами раньше, летом 1967 года, когда во время полицейского рейда в доме того же Ричардса в окрестностях Лондона он сам и Джаггер были арестованы и освобождены только благодаря неожиданному и очень яркому вмешательству редакционной статьи респектабельной Times.

Но тогда их поймали с марихуаной, теперь же Ричардс попался уже с героином. Ему грозил длительный срок тюремного заключения.

Его отпустили под залог, но он должен был оставаться в Торонто до 1 апреля. В итоге он отделался легким приговором, в условия которого входили его обязательство сыграть благотворительный концерт в пользу Национального института Канады для слепых и согласие на лечение, уже в США, куда ему, наконец, разрешили выехать для продолжения тура группы. Это лечение в конечном счете и помогло ему избавиться от наркозависимости.

Вынужденный простой до окончательного решения суда, с февраля по апрель, Stones заполнили единственным доступным им и любимым ими времяпрепровождением - играя музыку.

Джаггер и тогдашний менеджер группы Питер Радж договорились о серии секретных концертов в небольшом клубе в Торонто под названием El Mocombo - с тем, чтобы использовать некоторые записи с этих концертов для задуманного ими "живого" альбома.

El Mocombo

El Mocombo - место для Торонто историческое. Оригинальное здание было построено еще в 1850 году. Поначалу оно служило прибежищем для бежавших в Канаду из США чернокожих рабов, которые и положили начало ему как музыкальному клубу. В 1960-е годы здесь выступали герои и кумиры Stones - блюзовые музыканты Бадди Гай, Мадди Уотерс, что делало клуб особо привлекательным для британской рок-группы. Здесь пела Мэрилин Монро, играли и Джими Хендрикс, и основоположники американского панка Ramones, и великий джазмен Чарли Мингус, и многие-многие другие.

Однако облюбованный музыкантами для выступления зал вмещал всего лишь 300 человек, и объявлять появление в нем находившихся тогда на вершине популярности Rolling Stones означало обречь клуб на разгром толпой фанов.

В качестве обманной приманки была приглашена пользующаяся локальной популярностью в стране канадская блюз-группа April Wine. А на разогреве у нее было объявлено выступление никому не ведомых Cockroaches (Тараканы). Именно за этим малоаппетитным названием и скрывались Rolling Stones.

Билеты было решено в открытую продажу не пускать. Вместо этого на местной радиостанции был организован конкурс, победителей которого определяли сами Stones.

Можно только представить себе изумление попавших в зал счастливчиков, когда на сцену - не в качестве разогрева, а хедлайнерами вместо неизвестных Cockroaches - вышли Rolling Stones.

Концерты, несмотря на все напряжение вокруг незавершенного дела Ричардса, полностью оправдали все ожидания по восстановлению столь желанной для музыкантов клубной атмосферы, которой они не испытывали вот уже полтора десятилетия, со времен своих первых клубных выступлений в 1962-63 годах в лондонском клубе Crowdaddy.

Вот как вспоминал об El Mocombo Кит Ричардс: "С первой же минуты на сцене я чувствовал себя, будто я опять в Crowdaddy. Будто ничего не изменилось, давно уже у нас не было такого ощущения. Звучали мы просто ПРЕКРАСНО. Все, конечно, переживали из-за моего дела, нас бесконечно спрашивали: "Неужели это конец Rolling Stones?" На самом деле это был период невероятной активности для нас, период уверенности и подъема. Трудности ведь только сближают - с ними нужно бороться вместе. Это повлияло на всю группу".

"Мне следовало переспать с ними всеми"

Среди тех, кто был в зале и кто переживал за судьбу Rolling Stones, была и Маргарет Трюдо, жена тогдашнего премьер-министра Канады Пьера Трюдо. Ее присутствие на концерте и тесное общение с музыкантами стало поводом для всевозможных слухов о любовной связи то ли с любвеобильным Джаггером, то ли с вошедшим в состав группы всего лишь двумя годами ранее Ронни Вудом.

После концерта первая леди страны действительно всю ночь провела за разговорами, выпиванием и курением в обществе музыкантов. Джаггер, опасаясь нежелательного паблисити, пытался выпроводить ее, но она долго отказывалась уходить. Расстались они лишь под утро, и больше она никогда с ними не встречалась.

В 1984 году Маргарет и Пьер Трюдо развелись. Маргарет всегда отрицала любовную связь с музыкантами Rolling Stones, но много лет спустя, в 2008 году, уже став известной писательницей, актрисой и телеведущей, она сделала характерное признание: "Оглядываясь теперь назад, я думаю, что мне следовало переспать с ними всеми. Это было бы, наверное, классно. Но, к сожалению, я этого не сделала".

Как и было задумано, четыре трека из концертов в El Macombo вошли в вышедший в сентябре 1977 года двойной концертный альбом "Love You Live" наряду с живыми записями турне Tour of the Americas в Париже, Лондоне, Лос-Анджелесе и огромном хоккейном стадионе Maple Leaf Gardens в том же Торонто.

Кроме этих четырех треков, запись концертов в El Macombo до сих пор существовала лишь в "пиратском" бутлеговском варианте, и только сейчас, спустя 45 лет, легендарный концерт в своем полном виде стал доступен широкой аудитории поклонников Rolling Stones.

Альбом

Выпущенный лейблом Polydor 13 мая 2022 года альбом Rolling Stones Live at El Mocambo 1977 издан в двух вариантах - коробка из четырех виниловых пластинок и двойной компакт-диск. Виниловое издание, в свою очередь, существует в двух версиях - пластинки стандартного черного цвета и так называемые "неоновые", переливающиеся различными оттенками цветовой гаммы. Стоимость двух изданий существенно отличается друг от друга: винил в зависимости от продавца обойдется вам от 75 до 100 фунтов, CD - от 18 до 25.

На альбоме 23 трека. Большая часть - классические композиции Джаггера-Ричардса: Let's Spend the Night Together, Jumping Jack Flash, It's Only Rock'n'Roll (But I Like It), Brown Sugar, Honky Tonk Womеn, Tumbling Dice и многие другие.

Нашлось место и для столь любимой Stones и столь уместной для маленького клуба блюзовой классики: "Little Red Rooster" Вилли Диксона, "Mannish Boy" Мадди Уотерса, "Cracking Up" Бо Дидли, "Worried Life Blues" Би-Би Кинга, "Route 66" Бобби Трупа.

Многие треки альбома не входили ни в одно из многочисленных бутлеговских изданий легендарного концерта и публикуются впервые.

20 из 23 треков - из второго из двух концертов в El Macombo, 5 марта 1977 года. Причину объяснил в своих мемуарах "Rolling With the Stones" тогдашний бас-гитарист группы Билл Уайман: "С точки зрения музыкальной, первый концерт в El Mocambo получился не очень удачным. На второй день мы разыгрались и звучали куда лучше".

На обложке альбома красуется созданный художником Джоном Паше и повсеместно используемый с 1971 года графический символ группы - дерзко высунутый красный язык.

В преддверии релиза Stones выложили в сеть несколько треков из альбома.

Ко второй половине 1970-х основной корпус классического песенного наследия Rolling Stones был уже создан, новые альбомы с точки зрения музыкальной становились чем дальше, тем менее интересны. Зато группа все больше и больше обретала концертную мощь, яркость и выразительность. И Live at El Mocambo 1977 - важнейшая веха на пути этого роста.

Stones отказываются умирать

Смерть Чарли Уоттса 21 августа прошлого, 2021 года случилась за месяц до возобновления прерванного на два года из-за пандемии грандиозного концертного турне No Filter Tour. Уоттс не был в числе основателей группы, но бессменно играл в ее составе с 1963 года и слился с имиджем Stones не меньше, чем Мик Джаггер и Кит Ричардс.

Его уход казался настолько значительной и даже невосполнимой потерей, что многие считали, что без своего легендарного барабанщика группа не может больше существовать. Даже Кит Ричардс в одном из интервью признавался, что поначалу не хотел продолжать намеченное на сентябрь 2021 года после окончания пандемии возобновление No Filter Tour. Однако еще до смерти Уоттса, во время его болезни, было решено, что на этих концертах его заменит барабанщик Стив Джордан.

"Я думал, что не смогу играть без Чарли, - признавался тогда Ричардс. - Но Чарли меня убеждал: "Все у вас со Стиви получится, он легко меня заменит". И он меня уговорил".

Более того, и прошлогоднее No Filter Tour оказалось не последним. Пока Мик Джаггер (в июле ему исполняется 79) может прыгать по сцене и петь, а Кит Ричардс (ему 79 исполнится в декабре) может держать в руках гитару, Rolling Stones продолжают жить.

1 июня этого года концертом на стадионе Wanda Metropolitano в Мадриде Stones начинают свой очередной тур. Называется он Sixty Tour и посвящен - как явствует из названия - 60-летию группы. Тур продлится два месяца, и кульминацией его станут три концерта в лондонском Гайд-парке 21 и 25 июня и 3 июля. И даже этот тур никто не объявляет последним.

Более того, как сообщил в марте этого года в интервью журналу New Musical Express Кит Ричардс, группа работает и над новым студийным альбомом с оригинальным материалом - первым после вышедшего еще в 2005 году "A Bigger Bang" (изданный в 2016 году "Blue and Lonesome" представлял собой сборник кавер-версий классических блюзов).

"У нас осталось много материала, на котором играет Чарли. Мы были на полпути к завершению альбома, когда он умер. Конечно, если мы хотим его доделать, нам нужен будет барабанщик, и барабанщиком этим будет Стив Джордан".

Rolling Stones отказываются умирать.