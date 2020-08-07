Российские артисты отказались выступать в Беларуси за день до выборов

8 августа, за день до выборов президента, в Белоруссии пройдет серия концертов с участием популярных российских артистов. Граждане страны начали обвинять их в агитации, после чего некоторые артисты отказались от выступлений, сообщает РБК.

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В субботу, 8 августа, в Белоруссии пройдет серия концертов с участием российских поп-звезд, пишет Tut.by. Как отмечает издание, многие жители страны начали просить артистов не выступать в Белоруссии накануне дня выборов, сочтя такие концерты предвыборной агитацией. Ряд музыкантов уже отказались от концертов.

На это обратили внимание и белорусские Telegram-каналы, в которых появились афиши с указанием исполнителей. Выступления артистов названы "праздничными концертами", вход на которые объявлен свободным. В Витебске среди выступающих указан Григорий Лепс, в Бресте — Юлианна Караулова и Стас Пьеха, в Гродно — Леонид Агутин, Владимир Пресняков, в Гомеле — Boney M и "Дискотека Авария".

О концертах, которые пройдут за день до голосования, ранее 6 августа сообщало государственное информационное агентство БелТА со ссылкой на Министерство культуры страны. Серия концертов называется "За Беларусь". Часть выступлений проводится в рамках других концертных марафонов. К примеру, пишет агентство, в Витебске на площади Победы 8 августа в 19:00 состоится концерт с участием Григория Лепса, Александра Панайотова, групп "Фабрика" и "Лас-Вегас".

Как утверждает БелТА, серия концертов в различных городах Белоруссии связана с республиканской акцией Федерации профсоюзов "Мы — вместе!". В Гомеле концерты будут проходить несколько дней под эгидой творческого проекта "Моя страна", который организуется при поддержке главного управления по идеологической работе, культуре и делам молодежи Гомельского облисполкома.

После появления афиш жители Белоруссии начали писать артистам в социальные сети с призывом не приезжать, не выступать и не участвовать тем самым на стороне Александра Лукашенко в выборах, которые пройдут в стране 9 августа.

"Я никого не агитирую и ни к чему не призываю. <...> Я хочу выступить перед гражданами Белоруссии, потому что люблю и скучаю. <...> К черту политику. А ваш выбор на следующий день может быть только вашим. Уж точно не буду пытаться подсказывать. Тем более что и не знаю что", — прокомментировал эти обращения Леонид Агутин днем 6 августа. Однако уже вечером на странице фан-клуба Агутина в Facebook появилось новое сообщение артиста: "Народ, все, выдыхаем. Мы не едем. Концертов не будет".

"Час назад мы отменили нашу поездку туда. Мы видели, что происходит. Нас засыпали в Instagram сообщениями жители Белоруссии об этой ситуации. Мы сразу же передали менеджеру, чтобы отказаться от этого. Мы понимаем, насколько это все серьезно. Мы приедем туда в самый подходящий момент, когда люди будут готовы нас увидеть на нашем концерте, а не на таком мероприятии", — сообщили РБК супруги Виктор Поплеев и Дарья Шейко (группа RASA).

"Наш коммерческий директор утверждает, и мы с его слов убеждены, что концерт просто городской, не в поддержку Лукашенко. Говорят, что власти города решили устроить минчанам такой подарок", — сообщил РБК представитель исполнителя Джаро.

По его словам, команда артиста запрашивала у организаторов информацию о том, является ли это политическим мероприятием. "Потому что очень много комментариев в соцсетях пришло от жителей Минска с просьбой не выступать на концерте. Пока мы проверяем, относится ли это мероприятие к политическим структурам", — рассказал он, отметив, что если выяснится, что это концерты в поддержку Лукашенко, то, скорее всего, выступления не будет.