С любовью к природе. Prāta Vētra отправляется в эко-музыкальный тур "Год без календаря"

Летом нынешнего года Prāta Vētra отправляется в концертный тур Gads bez kalendāra с выступлениями в пяти городах Латвии: традиционно турне стартует в Елгаве 23 июля, затем ожидаются концерты в Валмиере, Даугавпилсе и Вентспилсе. Завершится вояж в Риге 20 августа концертом на Большой эстраде Межапарка.

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"Делать то, что умеешь лучше всего - исполнять нашу музыку – так мы можем быть полезны в это тяжелое время. Этим летом мы посетим Елгаву, Валмиеру, Вентспилс, Даугавпилс и Ригу, чтобы сыграть концерты и наконец встретиться с нашими слушателями после трехлетнего перерыва. Для нас это был не просто "год без календаря" — это был промежуток времени, заставивший всех взглянуть на многие вещи под другим углом.", — делятся своими мыслями участники команды BrainStorm.

Украинцы, спасающиеся от войны и нашедшие убежище в Латвии, станут почетными гостями шоу и смогут посетить их бесплатно по своему украинскому паспорту, сообщают организаторы. На всех концертах прозвучат, как композиции из золотого репертуара группы, так и песни из нового альбома Gads bez kalendāra при участии коллектива современной народной музыки Tautumeitas.

"При подготовке концертов по всей Латвии, как и прежде, стараемся быть ответственными и дружественными природе. Хочется, чтобы наши выступления послужили примером организации заботливых по отношению к природе мероприятий. В данный момент пока еще не на 100%, но с надеждой на будущее мы планируем предлагать депозитные стаканы для напитков. Будем использовать дружественное топливо для производства электроэнергии... На всех концертах оборудуем площадки, где каждый сможет без опаски оставить свой велосипед, скейтборд, электросамокат или любое другое бережное по отношению к природе средство передвижения, - делится планами генеральный менеджер группы Айя Аушкапа. - Опыт предыдущих концертов помог нам понять, от чего мы можем легко отказаться. В мире много примеров, когда музыканты придумывают, как уменьшить экологические последствия".

Команда Prāta Vētra предлагает не распечатывать билеты на концерт, приобретенные в интернете, а сохранить их в телефоне и показать при входе на экране.

Билеты на концерты по цене от 25 до 60 евро доступны по всей Латвии в местах продажи билетов eKase.lv, информационном центре TC Spice и в городских кассах Елгавы, Валмиеры и Даугавпилса.

Новостной портал Defli будет поддерживать концертный тур Gads bez kalendāra. За процессом подготовки группы к концертному турне и закулисьем можно наблюдать в социальных сетях Facebook и Instagram.