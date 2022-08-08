"С удивлением читаем вбросы". Солисты группы "Би-2" прокомментировали слухи об эмиграции

В российских СМИ распространилась информация, что группа "Би-2" тайно покинула страну, несмотря на грядущие концерты в России. В конце августа "Би-2" должны выступить в Самаре, а в сентябре — в Томске. Сами солисты коллектива пролили свет на ситуацию.

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По информации некоторых изданий, музыканты "тайно покинули страну" из-за альтернативных взглядов на войну в Украине. "Россияне начали сдавать билеты и публично обвинять Леву и Шуру в предательстве родины. Именно поэтому группа "Би-2", оказавшись в опале, покинула Россию", – пишут СМИ.

Сами музыканты признались, что были удивлены подобными новостями. В официальном Telegram-канале Шура и Лева опубликовали серию снимков, сделанных в России, и сопроводили пост комментарием.

"Идет пятая неделя нашего ежегодного летнего отпуска. С удивлением читаем вбросы о том, что мы "тайно и спешно покинули страну". Отдыхать предпочитаем кто как, но всегда — открыто и расслабленно", — говорится в сообщении.

Напомним, что группа "Би-2" находится в неофициальном черном списке музыкантов, чьи выступления в России якобы сочтены нежелательным.

Кроме этого, недавно группа выпустила антивоенный клип на песню "Колыбельная". 7-минутное видео появилось на YouTube-канале коллектива. В нем показано, как солист группы Лева (Егор Бортник) с завязанными глазами тянет за собой тяжелую вереницу телевизоров, а Шура (Александр Уман) бреет головы подросткам.

В конце июля депутат Госдумы РФ Дмитрий Кузнецов попросил у главы ФСБ Александра Бортникова запретить группе "Би-2" въезд в Россию. По его мнению, участники "Би-2" "заняли активно антироссийскую позицию" и в данный момент "выступают против российской армии".