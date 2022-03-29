Популярная немецкая рок-группа Scorpions изменила текст своей песни Wind of Change, заменив слова о Москве на упоминание Украины.
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Wind of Change ("Ветер перемен") — одна из популярнейших композиций коллектива. Она была посвящена перестройке и окончанию холодной войны.
Теперь вместо строчки о Москве I follow the Moskva down to Gorky Park звучит текст Now listen to my heart, it says Ukraine.
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