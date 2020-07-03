Сергей Шнуров возродил "Ленинград" и показал новый клип

Музыкант Сергей Шнуров решил возродить группировку "Ленинград", лидером которой он был. На YouTube-канале коллектива появился новый клип на песню "Фотосессия", в котором снялась блогерша Наталья Давыдова, известная в соцсетях как Тетя Мотя.

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"Группировка "Ленинград" снова в деле! Сегодня в полночь Сергей Шнуров представит новый клип!" — написала в Instagram Давыдова. Она также добавила, что сняться в клипе коллектива было ее давней мечтой.

В центре сюжета ролика — фотомодель plus size. Ее роль сыграла вокалистка "Ленинграда" Виктория Кузьмина. "Пафосные речи в Instagram сейчас любит постить каждая уважающая себя современная женщина. Вот "об них" и пойдет речь", — пояснила Кузьмина.

Постановкой видео занимался фотограф Даниил Величко. По его словам, в клипе есть особый юмор и ирония, так что эта работа никого не оставил равнодушным.

20 марта прошлого года стало известно, что группа "Ленинград" прекращает свою концертную деятельность. Рассуждая о причинах роспуска коллектива, Шнуров пояснил, что он создавался для исполнения музыки эпохи застоя. Сейчас, подчеркнул музыкант, этот период закончился.