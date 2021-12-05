СК РФ проверит песни рэперов Оксимирона и Noize MC на экстремизм
Foto: Sputnik/Scanpix/LETA

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить тексты песен рэперов Оксимирона (Мирона Федорова) и Noize MC (Ивана Алексеева) из-за жалобы инициативной "группы патриотов". О проведении доследственной проверки пресс-служба ведомства сообщила в воскресенье, 5 декабря.

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Как отмечается в сообщении, в обращении на имя главы СК "патриоты" указали, что "в своем творчестве эти исполнители пропагандируют негативное отношение к сотрудникам правоохранительных органов, также усмотрены попытки реабилитации нацизма и экстремистской деятельности".

Ранее, 2 декабря, анонимное письмо, обращенное Бастрыкину, опубликовал в своем "Живом журнале" блогер Дмитрий Якушев. Назвав главу СК "чрезвычайно внимательным и прозорливым защитником Отечества, замечающим самых опасных его врагов, прячущихся под разными якобы не политическими вывесками", автор письма обратил его внимание на творчество Оксимирона и Noize MC, "преступная деятельность" которых "стала национальной угрозой, опаснее расширения НАТО".

Однако 5 декабря Дмитрий Якушев призвал Следственный комитет остановиться. "Не было никакого "Обращения группы патриотов". Это же была шутка. Вымышленное обращение, специально написанное в идиотской форме, сатира на наше время", - написал он. Реакция СК РФ пока не известна.

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