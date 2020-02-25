Современных поп-звезд делают хиты - без узнаваемой песни, которая бы звучала "из каждого утюга", на вершины хит парадов не попадешь. Однако для широкой публики авторы песен, которые не меньше исполнителей отвечают за успех композиции, чаще остаются в тени. Но и среди них есть свои звезды, которым артисты готовы платить очень хорошие деньги.

О том, сколько стоят популярные хиты, изданию PeopleTalk рассказал автор песен для Светланы Лободы ("Суперзвезда", "Мальчик мой") и Лолиты Милявской ("Сияющий город") Артем Иванов. Несколько лет назад он начинал певческую карьеру, став участников шоу "Фабрика звезд", работал в группе "Инь-Ян", выступал сольно под псевдонимом Isaac, а теперь стал успешным композитором и аранжировщиком.

В целом, по словам Иванова, он написал на продажу около 50 композиций. Стоимость одной песни в среднем может составлять от 2,8 тысяч евро до 28 тысяч, все зависит от того, сколько времени займет работа над ней - от написания до аранжировки и сведения.

Он также поделился, что, чем известнее автор в кругу профессионалов, тем больше он можно заработать. Хитмейкеры, в отличие от прочих, пишут песни не только за разовую оплату, но и оставляют за собой часть авторских прав, что позволяет в дальнейшем получать отчисления. "Везде разные цены и проценты, - поясняет Иванов. - Основа цены – твое имя и то, что ты умеешь в текущий момент".