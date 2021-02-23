Скончался бас-гитарист группы "Иннокентий Марпл" Иво Станкевичс
Foto: LETA

Из жизни ушел латвийский музыкант Иво Станкевичс (Скрип), сообщается на странице группы "Иннокентий Марпл" (Inokentijs Mārpls), участником которой был с 1990-х.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Печальное известие подтвердил и лидер группы Раймонд Лагимовс (Дамбис).

Станкевичс также играл в коллективах "Аморальный психоз" (Amorālā psihoze) и Ex Patriots и сотрудничал с множеством латвийских исполнителей.

В недавнем документальном фильме "Мы хотели изменить мир" (Mēs gribējām izmainīt pasauli, 2020) режиссера Айи Блей Скрип стал одним из главных героев вместе с Дамбисом и музыкальным журналистом Улдисом Рудаксом.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

DELFI Showtime

Sharing Options

0

Source

DELFI Showtime
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха
Советы от IKEA: как выбрать самые подходящие комнатные растения?
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Простые упражнения для уменьшения стресса

Hовости недвижимости

В сторону Огре: деревянный дом в окружении леса за 148 900 евро
Для умной инвестиции! Реновированные квартиры в центре Риги WIELONA NAMI
Уникальный Lofts and Rosegold приглашает на индивидуальный осмотр квартир
Владелец продает стильную и уютную квартиру в Сигулде: 37 000 евро
Время для нового жилья! Запишись на индивидуальный осмотр проектов!