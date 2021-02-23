Скончался бас-гитарист группы "Иннокентий Марпл" Иво Станкевичс

Из жизни ушел латвийский музыкант Иво Станкевичс (Скрип), сообщается на странице группы "Иннокентий Марпл" (Inokentijs Mārpls), участником которой был с 1990-х.

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Печальное известие подтвердил и лидер группы Раймонд Лагимовс (Дамбис).

Станкевичс также играл в коллективах "Аморальный психоз" (Amorālā psihoze) и Ex Patriots и сотрудничал с множеством латвийских исполнителей.

В недавнем документальном фильме "Мы хотели изменить мир" (Mēs gribējām izmainīt pasauli, 2020) режиссера Айи Блей Скрип стал одним из главных героев вместе с Дамбисом и музыкальным журналистом Улдисом Рудаксом.